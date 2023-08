Grande Prêmio do Cinema Brasileiro: Saiba onde assistir os filmes vencedores

Na última quarta-feira, 23, a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, foi palco da celebração do cinema nacional, com a entrega do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pela Academia Brasileira de Cinema.

Dominando a noite, o longa Marte Um, dirigido por Gabriel Martins e produzido pela Filmes de Plásticos, arrebatou o título de melhor longa-metragem de ficção, além de conquistar troféus em outras sete categorias-chave, como direção, fotografia e roteiro original.

Na sequência da cerimônia, muitos se perguntam onde assistir às produções premiadas. Nesta matéria, indicaremos onde encontrar os filmes vencedores do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Continue lendo e saiba mais!

Marte Um – Melhor longa-metragem de ficção (Telecine)

Marte Um, dirigido por Gabriel Martins, é um filme brasileiro que retrata a vida de uma família preta e periférica, com destaque para um jovem que sonha em ser astrofísico e participar do programa da NASA que leva humanos a Marte. A trama se desenrola em meio a desafios familiares e sociais, como as aspirações do pai para que o filho seja jogador de futebol e a mãe que enfrenta dificuldades emocionais.

Kobra Auto-Retrato – Melhor documentário em longa-metragem (Prime Video)

O documentário Kobra - Auto Retrato, dirigido por Lina Chamie, acompanha a trajetória do renomado grafiteiro brasileiro Eduardo Kobra, desde suas origens no Campo Limpo até sua consagração internacional com mais de 3 mil murais em 35 países. O filme destaca a transformação do pichador em uma figura internacional da arte de rua, abordando desafios pessoais, como a rejeição familiar e problemas de saúde, e sua dedicação à arte como ferramenta de transformação social, culminando na criação do Instituto Kobra para jovens em situação de vulnerabilidade.

Bem-Vinda a Quixeramobim - Melhor longa-metragem de ficção pelo voto popular (Globoplay)

Aimée é uma influencer milionária que tem todos os bens da família bloqueados, exceto uma fazenda no interior do Ceará que herdou de seu avô. Ela parte para o sertão na tentativa de vender a propriedade, mas com vergonha da nova realidade inventa que irá tirar um “período sabático”, por um ano. Assim, terá que lidar com sua nova vida e sustentar a mentira nas redes sociais. Com Monique Alfradique, Max Petterson, Edimilson Filho, Chandelly Braz, Rossicleia.

Pluft, O Fantasminha – Melhor longa-metragem infantil (Globoplay)

Pluft, o Fantasminha, dirigido por Rosane Svartman, é uma adaptação cinematográfica da icônica peça de teatro infantil de Maria Clara Machado. O filme, que demorou cerca de 5 a 6 anos para ser concluído, apresenta uma inovadora abordagem de filmagem debaixo d’água para retratar o personagem-título, um fantasminha. A produção, que deveria ter estreado em julho de 2020, foi adiada devido à pandemia de covid-19 e finalmente chega aos cinemas em 21 de setembro. O elenco conta com atores conhecidos como Fabíula Nascimento e Juliano Cazarré, além dos jovens Nicolas Cruz e Lola Belli nos papéis principais.

Tarsilinha – Melhor longa-metragem de animação (Prime Video)

A animação Tarsilinha, dirigida por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo e produzida pela Pinguim Content, oferece uma aventura inspirada no universo artístico de Tarsila do Amaral, uma das principais figuras do Modernismo brasileiro. Ao invés de uma biografia, o filme leva o público a uma jornada dentro dos quadros da pintora, seguindo a protagonista Tarsilinha em sua missão de recuperar as memórias roubadas de sua mãe. A produção conta com uma trilha sonora que inclui uma canção original de Zeca Baleiro e uma citação de Heitor Villa-Lobos.

O Clube dos Anjos – Melhor roteiro adaptado (Telecine)

O filme O Clube dos Anjos, dirigido por Angelo Defanti, é uma adaptação da obra de Luís Fernando Verissimo que explora a gula como um dos sete pecados capitais. A trama segue Daniel (Otávio Müller) e um grupo de amigos que se reúnem para saborear picadinhos, até que um jantar preparado pelo talentoso cozinheiro Lucídio (Matheus Nachtergaele) resulta na morte inesperada de um dos integrantes. Além do mistério central, o longa aborda temas como vida, morte, política e a falência da masculinidade, refletindo sobre o significado da comida em nossas vidas e relações.

Argentina, 1985 (Argentina) – Melhor filme ibero-americano (Prime Video)

O cineasta Santiago Mitre, inspirado pelas histórias do Julgamento das Juntas que condenou comandantes militares após a ditadura argentina, lançou o aclamado filme Argentina, 1985. A produção, ovacionada no Festival de Veneza e premiada pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, aborda o arriscado processo judicial iniciado pelo governo de Raúl Alfonsín contra crimes da ditadura, revelando a extensão dos horrores cometidos entre 1976 e 1983. Com atuação destacada de Ricardo Darín como o promotor Julio Strassera, o filme busca resgatar a memória, verdade e justiça, e tem como objetivo alcançar um público amplo, não apenas na Argentina, mas em todo o mundo.

Elvis (EUA) – Melhor filme internacional (HBO Max)

Baz Luhrmann, conhecido por sua trilogia da cortina vermelha, que culminou com “Moulin Rouge”, retorna com Elvis, uma cinebiografia sobre Elvis Presley. O filme retrata Elvis, interpretado por Austin Butler, como o “garoto encantado”, visto através da perspectiva do manipulador “Coronel” Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. A narrativa aborda a relação de Elvis com a música negra, sua infância em Memphis e os desafios do racismo na América. A obra também destaca a influência das figuras paternas na vida de Elvis, desde seu pai biológico até o Coronel, que o levou a uma espiral de abuso e drogas. A performance de Butler é destacada, levantando especulações sobre uma possível premiação. O filme é uma análise profunda sobre a vida do ícone, abordando temas como amor, família e legado.

Pacto Brutal - O Assassinato de Daniela Perez (primeira temporada) –Melhor série documental brasileira (HBO Max)

O documentário Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, dirigido por Tatiana Issa e Guto Barra, foca no trágico assassinato da atriz Daniella Perez, dando voz à mãe da vítima, Glória Perez, e a familiares que não foram anteriormente ouvidos. A produção se distancia de abordagens sensacionalistas, optando por apresentar detalhes do processo judicial e depoimentos de amigos, ao invés de se concentrar em manchetes e gravações sensacionalistas. A série busca corrigir erros históricos e desfazer confusões entre a vida real e a ficção, já que Daniella e seu assassino, Guilherme de Pádua, eram um casal na novela De Corpo e Alma. A produção também destaca a maneira como o caso foi tratado pela mídia na época, criticando o sensacionalismo e a confusão entre personagens e pessoas reais.

Manhãs de Setembro (segunda temporada) – Melhor série brasileira de ficção (Prime Video)

Após a chegada de Gersinho, Cassandra (Liniker) enfrenta desafios em sua vida. Ela se reconecta com seu pai, Lourenço (Seu Jorge), após uma década, levando-a a se aproximar de Ruth (Samantha Schmütz), a atual parceira dele. Enquanto isso, Leide (Karine Teles) busca oportunidades além da maternidade, e a relação financeira e emocional de Cassandra com Ivaldo (Thomas Aquino) deteriora-se.