‘Guardiões da Galáxia 3′ supera Super Mario Bros em seu primeiro fim de semana nos cinemas

Cena do filme Guardiões da Galáxia 3, com Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Batista e Pom Klementieff Foto: Marvel Studios

Nada como a promessa de um encerramento de capítulo para atrair as pessoas ao cinema, principalmente quando atrelado ao universo cinematográfico da Marvel. Neste fim de semana, Guardiões da Galáxia 3 , do diretor James Gunn, arrecadou US$ 114 milhões em vendas de ingressos em 4.450 locações na América do Norte, de acordo com estimativas do estúdio no domingo.

Internacionalmente, onde o filme estreou em 52 territórios, incluindo a China, Guardiões arrecadou US $168 milhões, dando-lhe uma estreia global de US$ 282 milhões.





Internamente, é uma soma impressionante para qualquer filme e um pouco menos do que o esperado para uma estreia da Marvel. No ano passado, no mesmo fim de semana, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, aproveitando o sucesso de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, arrecadou US$ 187,4 milhões em seus primeiros três dias na América do Norte. E em novembro, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre também abriu mais de US$ 181,3 milhões.

Mas as coisas voltaram à Terra este ano, pelo menos para os padrões dos super-heróis. Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreou com pouco mais de US$ 106 milhões, a caminho de US$ 474 milhões em todo o mundo. No estúdio rival DC/Warner Bros., Shazam! A Fúria dos Deuses arrecadou apenas $ 133,4 milhões no total. A pergunta, na mente de alguns analistas , neste fim de semana, é se o resultado é por causa do personagem específico ou um problema maior de “fadiga de super-herói”.

Guardiões 3 ultrapassou Super Mario Bros. O Filme, que somou US$ 18,6 milhões em seu quinto fim de semana para ficar em segundo lugar, o que elevou seu público total doméstico para US$ 518,1 milhões. Globalmente, já ultrapassou US$ 1,1 bilhão.

O filme da Marvel deu início à temporada de filmes de verão , um corredor vital e geralmente lucrativo para Hollywood que dura até o Dia do Trabalho e geralmente responde por 40% de um bilheteria do ano.

Para o analista sênior de mídia da Comscore, Paul Dergarabedian, ainda é uma abertura sólida para a temporada de verão (no hemisfério norte), que ele disse estar prestes a gerar os lucros mais robustos desde 2019.

Super Mario Bros. O Filme perdeu a dianteira entre os filmes mais vistos Foto: AP

“Embora a estreia de Guardiões da Galáxia 3 possa refletir um pouco do cansaço do público pelo confiável gênero de super-heróis, este é apenas o começo do que promete ser um mercado de filmes irresistível, com uma combinação matadora de filmes atraentes para todos os gostos e todos os públicos”, disse Dergarabedian.

O próximo grande filme de super-herói na programação é The Flash, da DC, marcado para 16 de junho, que tem sua própria onda de intrigas por causa dos problemas legais e pessoais do astro Ezra Miller ( o ator já foi preso por conduta desordeira e ser acusado de arremessar uma cadeira contra uma mulher) .

Guardiões 3 traz de volta os atores Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper e Vin Diesel. As críticas foram em sua maioria positivas, mas um pouco mais divididas do que os filmes anteriores. E continua difícil comparar uma abertura pré-pandêmica como o vol. 2 de $ 146 milhões (maio de 2017) com uma pós-pandemia.

Guardiões 3 é o último filme dos Guardiões/Marvel de Gunn enquanto ele volta seu foco para os principais estúdios da DC.