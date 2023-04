‘Guardiões da Galáxia’ trata da crueldade em testes com animais na despedida do universo Marvel

EFE - A espera pelo novo e último capítulo de Guardiões da Galáxia está chegando ao fim e, para comemorar a última viagem desses protetores do universo, a equipe viajou a Paris para celebrar a despedida do Senhor das Estrelas e seus companheiros na Europa, onde apresentaram um filme mais “brutal” do que nas parcelas anteriores.

“Nos últimos 11 anos, acho que passei 60% do meu tempo pensando em Guardiões da Galáxia. É difícil, mas francamente, também um grande alívio, por ter terminado a trilogia e por tê-la feito de uma forma que nos orgulha”, refletiu James Gunn, diretor e roteirista da saga, em conversa com a imprensa.

Vin Diesel (E), Pom Klementieff, o diretor James Gunn, Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan posam na chegada da première de Guardiões da Galáxia Vol. 3 na Disneylândia de Paris Foto: Thomas Padilla / AP

Em Guardiões da Galáxia Vol 3, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 4 de maio, o foco principal desta vez será Rocket, o guaxinim que é dublado no original por Bradley Cooper, para explorar o passado desconhecido do personagem, resultado de uma série de experimentos científicos, que traz à tona a crueldade dos testes em animais.

“A história fala de empatia com todas as criaturas vivas”, explicou Gunn, enfatizando a necessidade de “estar ciente de que (os animais) têm sentimentos e sentem dor”. O realizador garante agora que foi esta nova abordagem que o fez regressar à Disney, que o despediu em 2018 quando vieram à tona comentários polêmicos que fez no Twitter em 2009.

“Foi muito importante e a razão pela qual escolhi fazer este filme e voltar a ele é porque senti uma necessidade profunda de terminar a história de Rocket”, disse o realizador, que defende que contá-lo “implica adicionar elementos brutais” ao filme . “Mas também tomo cuidado para não mostrar tudo, acho que muitas das coisas brutais do filme estão mais em sua mente do que o que você realmente vê”, acrescentou.

O passado duro desse personagem, somado ao luto de Peter Quill (Chris Pratt) após a morte de Gamora (Zoe Saldaña), darão um tom mais sombrio a esse novo filme, que ainda continua com seu tom clássico de humor e uma icônica trilha sonora que acompanhará os personagens durante a trama.

A entrega significa uma despedida dos guardiões, algo muito emocionante para todos eles após uma década de trabalho. “Em muitos filmes você tem que lidar com idiotas, enfrenta um monte de problemas, as pessoas discutem nos bastidores e você nunca sabe de nada. Não foi o caso desse filme. As relações com cada um dos personagens foram para mim a parte mais agradável de viver esse personagem”, disse Chris Pratt.

Alguns confessaram aos jornalistas ter “tomado emprestado” alguns objetos do set como souvenirs pelos últimos anos, embora alguns tenham sido mais ousados que outros.

Assim, enquanto Pom Klementieff (Mantis) explicou que pegou um cata-vento e Zoe Saldaña disse que só guarda pôsteres e moletons por medo de represálias da Marvel, Chris Pratt admitiu calmamente sua vasta coleção de objetos do universo Marvel, de acessórios a decorações , e até mesmo o primeiro uniforme completo do Star Lord, que ele usaria mais tarde para visitar crianças em hospitais.