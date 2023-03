Gwyneth Paltrow: Começa o julgamento da atriz acusada de causar acidente de esqui

AFP - A atriz americana Gwyneth Paltrow compareceu a um tribunal dos Estados Unidos, nesta terça-feira, 21, após uma ação por perdas e danos apresentada contra ela por um optometrista aposentado, que se feriu em um acidente de esqui sete anos atrás.

O advogado do demandante disse na abertura do processo que após a investida sofrida por seu cliente, Terry Sanderson, são estimados perdas e danos no valor de US$ 3,3 milhões (R$ 17,3 milhões).

Lawrence D. Buhler, representante de Sanderson, disse em suas alegações iniciais que Paltrow estava esquiando de forma “perigosa” e “descuidada”, e que tinha provocado em seu cliente “quatro costelas quebradas e dano cerebral permanente”.

Terry Sanderson está processando Gwyneth Paltrow por um acidente em 2016 Foto: Rick Bowmer/AP

Mas a atriz, que ganhou o Oscar em 1999 por Shakespeare Apaixonado, contra-atacou.

Steven Owens, advogado da estrela de Hollywood, disse ao tribunal de Park City, em Utah, que Sanderson está “obcecado” com o processo e que o caso era uma “alegação infundada”.

O acidente ocorreu em fevereiro de 2016, em Deer Valley, um luxuoso complexo hoteleiro de esqui, acima da turística Park City, nas Montanhas Rochosas, no estado de Utah.

O Deer Valley sediou eventos de esqui durante as Olimpíadas de Inverno de 2002, enquanto Park City recebe anualmente o festival de cinema independente Sundance.

O demandante afirma que Paltrow esquiou em sua direção e que fugiu em seguida, deixando-o inconsciente na neve.

Paltrow, vestindo suéter branco de gola rolê, sentou-se em silêncio ao lado de seu advogado na abertura do processo. Espera-se que ela fale mais adiante para se defender.

Gwyneth Paltrow, em tribunal americano nesta terça-feira, 22 Foto: Rick Bowmer/AP

Brad Falchuk, marido da atriz, e os filhos do casal, Moses e Apple, também devem comparecer à corte, segundo a defesa.

Owens afirmou que “Gwyneth é uma esquiadora conservadora”, que “não estava em alta velocidade” e acrescentou que ela inicialmente temeu “estar sendo atacada”, quando Sanderson apareceu logo atrás dela.

“Aquilo a incomodou e feriu fisicamente”, disse ele.

Owens também afirmou que Sanderson é “cego de um olho” e que sofre de “perda de visão” no outro, sugerindo que a falta de visibilidade poderia ser a causa do acidente.

Nesta quinta-feira, 23, as filhas de Sanderson devem ser ouvidas.

À margem de sua carreira no cinema, Paltrow mergulhou na indústria de bem-estar com sua marca Goop, que vende itens como vitaminas, dietas e outros, como uma linha de produtos perfumados.