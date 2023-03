Gwyneth Paltrow deve testemunhar em julgamento de acidente com esqui

AP - Gwyneth Paltrow e o homem que quebrou quatro costelas depois que os dois colidiram em uma estação de esqui de Utah há sete anos devem testemunhar na sexta-feira, 24, em um julgamento sobre suas alegações de que a imprudência da estrela de cinema causou sua concussão e lesões físicas duradouras.

Espera-se que Paltrow e Terry Sanderson, o optometrista aposentado que a está processando, respondam a perguntas sobre o acidente enquanto seus advogados lutam para convencer o júri de 10 membros. Paltrow afirma que Sanderson foi o responsável pelo acidente.

Em um julgamento que o juiz Kent Holmberg e os advogados de ambas as partes concordaram que durará oito dias, com cada lado recebendo quatro para convocar testemunhas, sexta-feira marca o último dia em que os advogados de Sanderson podem obrigar Paltrow a testemunhar. Na próxima semana, a equipe de Paltrow deve obter o testemunho de especialistas médicos, instrutores de esqui e seus dois filhos, Moses e Apple.

Gwyneth Paltrow durante o julgamento movido contra ela por homem que a acusa de ter provocado acidente de sky Foto: Jeff Swinger / AP

O julgamento até agora chamou a atenção para Park City, Utah - a elegante cidade de esqui conhecida por estender um tapete vermelho para celebridades todo mês de janeiro para o Festival de Cinema de Sundance - e Deer Valley Resort, onde Paltrow e Sanderson estavam esquiando em uma sexta-feira em fevereiro há sete anos. O resort está entre os mais sofisticados da América do Norte, conhecido por encostas ensolaradas, champanhe yurts après-ski e pousadas de confortável comodidade.

O processo aprofundou a história médica e as peculiaridades de personalidade de Sanderson, de 76 anos, com advogados questionando se sua saúde deteriorada e relacionamentos distantes resultaram da colisão ou de fenômenos mais inatos, como envelhecimento ou problemas de raiva.

O julgamento abordou temas que vão desde a etiqueta do esquiador até o poder - e o fardo - da celebridade. A quantia de dinheiro em jogo para ambos os lados empalidece em comparação com os custos legais típicos de uma ação judicial de vários anos, destacamento de segurança privada e julgamento pesado de testemunhas especializadas.

Sanderson afirma que Paltrow colidiu imprudentemente com ele enquanto os dois esquiavam em uma corrida para iniciantes no Deer Valley Resort, quebrando suas costelas e causando uma concussão. Ele está buscando “mais de US$ 300 mil”. Paltrow contestou por US$ 1 e honorários advocatícios.

Terry Sanderson chega para o julgamento que move contra a atriz Gwyneth Paltrow Foto: Rick Bowmer / AP

Os advogados de Paltrow, atriz que virou influenciadora de estilo de vida, passaram grande parte da quinta-feira levantando questões sobre as menções de Sanderson sobre sua riqueza e celebridade, bem como sua “obsessão” com o processo.

Os primeiros três dias do julgamento até quinta-feira apresentaram depoimentos de especialistas médicos, o médico pessoal de Sanderson, um companheiro de esqui e sua filha, que disseram ter notado sintomas pós-concussão menos de um ano após o acidente e percebido que algo estava terrivelmente errado.

Os advogados de Paltrow lançaram dúvidas sobre os especialistas médicos de Sanderson e perguntaram se seus comentários anteriores sugeriam que o processo poderia ser uma tentativa de explorar sua fama e celebridade. Na quinta-feira, seus advogados perguntaram à filha de Sanderson se seu pai achava “legal” colidir com uma celebridade como Paltrow, a estrela vencedora do Oscar de Shakespeare Apaixonado e fundadora, além de CEO, da marca de estilo de vida Goop.