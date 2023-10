Gwyneth Paltrow diz que usa estatueta do Oscar como peso de porta, mas depois alega que foi piada

Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 1999 por Shakespeare Apaixonado, disse que sua estatueta da premiação serve como peso de porta em sua residência. Depois da repercussão da fala, no entanto, a artista disse que estava apenas brincando.

Gwyneth Paltrow mostra que a estatueta do seu Oscar serve de "peso de porta" no seu jardim Foto: @Vogue via Youtube / Divulgação

A situação ocorreu em uma participação na série “73 Questions” da Vogue, a atriz mostrou o prêmio em seu jardim e afirmou: “É o meu peso de porta”. Ela complementou dizendo que “funciona perfeitamente”.

A fala acabou repercutindo em diversos veículos nacionais e internacionais. Com isso, um representante de Gwyneth disse à revista Variety que “é claro que é uma piada”. Mas não é a primeira vez que a atriz comenta sobre os lugares inusitados que mantem a estatueta.

Em 2005, Gwyneth mencionou em entrevista para a Entertainment Weekly que o mantinha “escondido no fundo da estante em meu quarto”. A atriz associou o troféu a sentimentos ambíguos, indicando que o prêmio a fazia se sentir desconfortável.

No ano em que levou o Oscar para casa, Gwyneth Paltrow concorreu com Fernanda Montenegro por Central do Brasil, Cate Blanchett por Elizabeth, Meryl Streep por m Amor Verdadeiro e Emily Watson por Hilary e Jackie.

A vitória da atriz é motivo de controvérsias, principalmente entre os brasileiros que acreditam que Fernanda Montenegro deveria ter levado a estatueta. Uma opinião que é dividida, inclusive, pela atriz Glenn Close.

*Esta matéria foi atualizada. A alegação de que a fala da atriz Gwyneth Paltrow era uma piada foi acrescentada após a publicação original.