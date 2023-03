Gwyneth Paltrow é inocentada do processo que apurava acidente contra aposentado

A atriz americana Gwyneth Paltrow ganhou o processo contra o optometrista aposentado Terry Sanderson por um acidente de esqui em Utah sete anos atrás. Com isso, ela não deve pagar os $ 3,3 milhões em danos que o Sanderson buscava. Por unanimidade, o júri de um tribunal daquele estado do oeste dos Estados Unidos considerou que a atriz, vencedora do Oscar, não causou a colisão em uma luxuosa estação de esqui contra o aposentado.

Paltrow, desde o início do processo, negou as acusações e afirmou que o Sanderson acertou suas costas. Ela recebeu um dólar (R$ 5,24), conforme solicitado no contra-processo. Os jurados avaliaram que o homem foi “‘cem por cento culpado’” no acidente e causou danos à atriz.

A vítima envolvida no acidente entrou em 2019 com uma ação contra a artista no valor de US$3,1 milhões (cerca de R$16,2 milhões). Ele alega que teria sido gravemente ferido no momento do acidente. As informações são do Law and Crime.

Gwyneth Paltrow arrasta um processo por colidir com um esquiador durante as férias de esqui da família em 2016, deixando-o com dano cerebral e quatro costelas quebradas Foto: AP / AP

Terry Sanderson diz na acusação que ficou com lesão cerebral traumática, desfiguração, sofrimento, costelas quebradas e “perdeu o prazer de viver”. Já a defesa de Gwyneth contesta a versão dele, dizendo que, na verdade, foi ele quem atropelou ela, com um “golpe de corpo inteiro”, provocando ferimentos leves, mas que a impediram de esquiar pelo resto do dia. As duas versões foram confrontadas diante de um tribunal. Para os advogados da estrela de O amor é cego, o optometrista possui problemas de visão e foi diagnosticado um ano antes do acidente como cego de um olho.

Outro ponto do caso é que os valores pedidos por ambos são distintos. Um juiz determinou que Sanderson não tinha direito aos danos punitivos, o que diminuiria o valor pedido em até US$300 mil e não os US$3,1 milhões pedidos previamente. A atriz pediu somente o valor de um dólar em danos acrescidos dos custos de honorários advocatícios.