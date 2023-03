Gwyneth Paltrow: Homem que processa atriz diz que acidente de esqui mudou sua ‘essência’

AFP - O homem que está processando Gwyneth Paltrow prestou depoimento nesta segunda-feira, 27, em um tribunal nos Estados Unidos. Ele disse que o acidente de esqui com a atriz em 2016 lhe causou transtornos de personalidade, além de outras alterações psicológicas e físicas.

“Estou vivendo outra vida agora (...) Algo está errado com minha essência”, declarou Terry Sanderson, um optometrista aposentado que afirma ter ficado ferido em uma colisão com Paltrow enquanto os dois esquiavam há sete anos no luxuoso complexo hoteleiro Deer Valley, no estado americano de Utah.

Terry Sanderson e a atriz Gwyneth Paltrow se envolveram em acidente de esqui; nesta segunda, 27, ele testemunhou Foto: Rick Bowmer/AP

O julgamento em Park City, também em Utah, começou na última terça-feira. Em suas alegações iniciais, a defesa de Sanderson disse que o incidente havia gerado para ele perdas e danos no valor de 3,3 milhões de dólares (R$ 17,2 milhões).

Os advogados de Paltrow, que contra-atacou com outro processo pedindo um dólar, desqualificaram as acusações.

Ambas as partes alegam que foram atingidas pelas costas enquanto desciam uma ladeira do complexo em seus esquis.

“Fui atingido nas costas muito fortemente e foi justo nas minhas escápulas”, relatou Sanderson nesta segunda. “Foi um impacto muito sério. Nunca na minha vida tinha sido atingido tão fortemente e saí voando (...) A última coisa de que lembro é que tudo ficou preto”.

Os advogados de Gwyneth Paltrow apresentaram uma simulação animada do acidente de esqui Foto: Rick Bowmer/AP

De acordo com Sanderson, de 76 anos, o acidente o deixou com quatro costelas quebradas e significativos danos psicológicos, que o forçaram a “uma reclusão voluntária” em sua casa, e afetaram sua relação com suas filhas, parceira e amigos.

Interrogado pelo advogado de Paltrow, o homem buscou explicar comentários que fez antes com parentes como o de que o episódio com uma celebridade de Hollywood o tornou famoso.

“Minha cabeça estava embaralhada”, declarou. “É a outra personalidade que está habitando meu corpo agora”, acrescentou o aposentado, que afirma que sua interação com sua família tem sido mais difícil.

A defesa da atriz estabeleceu que Sanderson sofria de problemas de saúde anteriores ao acidente, como um infarto, perda de visão e palpitações. E argumentou que os transtornos se devem ao envelhecimento natural.

“O senhor Sanderson categoricamente me atingiu nessa ladeira”, disse na sexta-feira a Paltrow, de 50 anos.

“Dois esquis entraram entre meus esquis, me forçando a abrir as pernas, e então havia um corpo me pressionando, e havia um grunhido muito estranho (...) Eu me senti violada”, contou a atriz, que esquiava com seus filhos e seu marido, Brad Falchuk.