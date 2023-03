Gwyneth Paltrow: memes de julgamento vão de ‘White Lotus’ a Taylor Swift

AP - Quando dois esquiadores colidiram em uma corrida para iniciantes em um sofisticado resort de esqui de Utah em 2016, ninguém poderia prever que, sete anos depois, o acidente se tornaria o assunto de um julgamento de uma celebridade observado de perto.

Mas o julgamento ao vivo de Gwyneth Paltrow sobre sua colisão com Terry Sanderson, um optometrista aposentado de 76 anos, em Park City, emergiu como o maior caso judicial de celebridades desde que os atores Johnny Depp e Amber Heard se enfrentaram no ano passado, gerando memes, provocando debate sobre o fardo da fama e tornando regras de etiqueta de esqui de quem estava subindo e quem tinha o direito de passagem relevante além daqueles que podem pagar ingressos de teleférico de resort.

Enquanto os advogados questionam suas testemunhas finais na quarta-feira e se preparam para os argumentos finais na quinta-feira, aqui está uma retrospectiva dos destaques do julgamento de duas semanas:

ESTILOS DE VIDA DOS RICOS E DOS FAMOSOS

Por sete dias, os advogados destacaram - e minimizaram - os estilos de vida extravagantes de Paltrow e Sanderson.

Os advogados de Sanderson estão pedindo mais de US$ 300 mil em danos. O dinheiro em jogo para ambos os lados empalidece em comparação com os custos legais típicos de uma ação judicial de vários anos. Ambos os lados organizaram brigadas de testemunhas especializadas, incluindo um engenheiro biomecânico e um especialista em colisão.

A equipe jurídica de Paltrow tentou representar Sanderson como um homem envelhecido e raivoso que continuou a viajar internacionalmente e a fazer degustação de vinhos após a colisão. Os advogados de Sanderson questionaram Paltrow sobre a conta de US$ 8.890 daquele dia para instrutores de esqui particulares para quatro crianças que a acompanham, bem como sua decisão de deixar a encosta após o acidente para receber uma massagem.

Para manter os jurados envolvidos durante horas de depoimentos cheios de jargões, a equipe de Paltrow compartilhou uma série de animações avançadas de alta resolução feitas por um artista.

O FARDO DA FAMA

Os advogados de ambos os lados aproveitaram o poder da celebridade para defender que reputações e princípios morais estão em jogo no julgamento.

O lado de Sanderson tentou caracterizar Paltrow, a atriz que virou influenciadora de estilo de vida, como desajeitada, fora de contato e fugindo da responsabilidade. Uma das advogadas de Sanderson, Kristin Van Orman, também virou assunto por seus comentários durante o julgamento. Ela questionou Paltrow sobre uma amizade com Taylor Swift, que também pediu uma indenização de um dólar em um caso de assédio sexual, perguntando inclusive se ela já deu presentes para a cantora no Natal.

A equipe de defesa de Paltrow chamou o caso de uma tentativa de explorar sua fama e sugeriu que ela é vulnerável a ações judiciais frívolas e injustas. Eles questionaram testemunhas sobre a “obsessão” de Sanderson com o caso e se concentraram no assunto de um e-mail no qual Sanderson escreveu após a colisão: “Sou famoso”.

“Para se tornar famoso, ele mentirá”, disse um dos advogados de Paltrow. “Não curto a adoração de celebridades”, Sanderson rebateu mais tarde.

FÁBRICA DE MEMES

Embora o julgamento tenha testado a resistência do júri à medida que seus oito membros afundaram gradualmente em suas cadeiras durante horas de depoimentos de testemunhas especializadas, o tribunal excitou espectadores em todo o mundo, tornou-se alimento da televisão tarde da noite e alimentou o apetite insaciável da Internet por memes.

Os espectadores que sintonizaram o processo no YouTube viram Paltrow reclamar sobre a perda de meio dia de prática de esqui por causa do acidente. A frase, considerada como “sem-noção” por alguns internautas, rendeu comparações à série americana The White Lotus, da HBO, que satiriza as queixas mesquinhas de turistas brancos e ricos.

Fotografias de Paltrow entrando e saindo do tribunal - muitas vezes protegendo o rosto, com um caderno azul com iniciais GP - se tornaram virais nas mídias sociais.

A MELHOR CIDADE DE ESQUI DE UTAH

O processo atraiu a atenção do mundo para Park City, Utah, a elegante estação de esqui prateada onde Paltrow e Sanderson caíram e o julgamento foi realizado.

O júri e os residentes locais que enfrentaram nevascas para chegar ao tribunal todos os dias concordaram enquanto os advogados faziam referência a marcos locais como The Montage no resort de luxo Deer Valley, onde Paltrow recebeu uma massagem após o acidente.

O júri é formado por eleitores brancos registrados no Condado de Summit, onde uma casa média foi vendida por US$ 1,3 milhão no mês passado e os residentes tendem a ser menos religiosos do que o resto de Utah, onde a maioria da população pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Ao contrário dos poderosos advogados de Hollywood que se tornam nomes conhecidos em julgamentos de celebridades, ambos os lados são representados por advogados locais. A equipe de Paltrow é especializada em processos de imperícia médica, enquanto o principal advogado de Sanderson, Bob Sykes, é conhecido em Salt Lake City por seu trabalho processando departamentos de polícia. Sykes tentou enfatizar seu caráter folclórico, referindo-se a si mesmo como “apenas um advogado do país” várias vezes para o júri.

MISTERIOSA E DESAPARECIDA

Os advogados de Paltrow intrigaram o júri com perguntas sobre o incidente potencialmente capturado em um vídeo de câmera de capacete, embora nenhuma filmagem tenha sido incluída como prova no julgamento.

A filha de Sanderson testemunhou esta semana que um e-mail que ela enviou no dia do acidente referindo-se a uma GoPro não indicava a existência de imagens. Ela disse que, junto do pai, especularam que em uma corrida iniciante lotada, alguém usando uma câmera deve ter se virado para olhar o acidente depois de ouvir o grito de Paltrow.

Os detetives da Internet após o julgamento encontraram e enviaram aos advogados o link incluído no e-mail. Em vez de revelar as imagens da GoPro, continha uma discussão na sala de bate-papo entre os membros do grupo de esqui de Sanderson, incluindo o homem que afirma ser a única testemunha ocular que testemunhou que Paltrow colidiu com Sanderson.