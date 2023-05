Gwyneth Paltrow não vai recuperar o que pagou a advogados, mesmo com vitória no processo de esqui

AP - Gwyneth Paltrow não vai recuperar os honorários advocatícios que pagou para se defender com sucesso contra uma ação judicial de um optometrista aposentado de 76 anos, que alegou que ela era culpada por colidir com ele em uma elegante estação de esqui em Utah, em 2016.

Na decisão final divulgada no sábado, 29, um juiz de Utah manteve o veredicto unânime do júri que considerou Terry Sanderson, o homem que colidiu com Paltrow, “100% culpado”, concedeu a Paltrow o simbólico US$ 1 que ela buscava em processo e deixou a decisão sobre os honorários advocatícios a ser definida pelo Juiz do Tribunal Distrital Kent Holmberg.

Gwyneth Paltrow fala com o optometrista aposentado Terry Sanderson, à esquerda, ao sair do tribunal após a leitura do veredicto no julgamento do processo, em 30 de março de 2023, em Park City, Utah. Foto: Rick Bowmer / AP

A decisão observa que Paltrow não poderá pedir a Sanderson que pague os honorários advocatícios e que Sanderson não apelará do veredicto, encerrando uma batalha legal de sete anos que eclodiu depois que os dois colidiram em uma pista para iniciantes, perto da base do Deer Valley Resort em Utah. Representantes de Paltrow não estavam imediatamente disponíveis para responder a perguntas sobre o julgamento final ou o dinheiro em jogo. Nenhum dos lados divulgou publicamente quanto custou para sustentar uma batalha legal de anos com uma equipe de advogados, testemunhas especializadas de todos os Estados Unidos e, para o lado de Paltrow, recriações animadas em alta resolução de suas lembranças do acidente.

A batalha judicial de oito dias da estrela de Shakespeare Apaixonado e Homem de Ferro no mês passado emergiu como o julgamento de uma celebridade americana mais assistido desde que os atores Johnny Depp e Amber Heard se enfrentaram no ano passado. O processo de Sanderson acusou Paltrow de negligência e de colidir com ele por trás e, em seguida, deixar o local do acidente sem garantir que ele estava em boas condições físicas. Ele pedia mais de US$ 300 mil em danos - um limite no tribunal civil de Utah que permite que as partes apresentem o maior número de evidências e deponham a lista mais longa de testemunhas.

Paltrow rebateu com um simbólico US$ 1 e honorários advocatícios - alegando que Sanderson havia colidido com ela por trás e estava processando para explorar sua fama e celebridade.

A atriz Gwyneth Paltrow entra no tribunal para seu julgamento na terça-feira, 28 de março de 2023, em Park City, Utah. Foto: Jeffrey D. Allred / The Deseret News / AP

Continua após a publicidade

“Senti que concordar com uma alegação falsa comprometia minha integridade”, disse a atriz, fundadora e CEO da marca de beleza e bem-estar Goop.

Sob o brilho das câmeras ao vivo da Court TV e do escrutínio extensivo de fãs e detratores, Paltrow sentou-se atentamente no tribunal de Park City durante o processo no mês passado e testemunhou que a princípio, quando o acidente aconteceu, ela pensou que estava sendo “violada”.

Após o veredicto, os advogados de Sanderson disseram que estavam avaliando se apelariam do caso ou entrariam com um novo julgamento. Paltrow e seu advogado disseram em declarações separadas que a apelação tem mais a ver com seus princípios do que com o valor em dólar em jogo. Eles não estavam imediatamente disponíveis para comentar o julgamento final.