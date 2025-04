Halle Berry diz que Oscar ‘não foi feito’ para mulheres negras: ‘Precisamos parar de cobiçar’

Ela levou a estatueta de Melhor Atriz em 2002, por sua atuação em A Última Ceia. “Minha conquista realmente importou? Realmente mudou algo para as mulheres negras? Para as minhas irmãs? Para a nossa jornada?”, disse no documentário Number one on the call sheet.

A atriz ainda explicou que acreditou que o Oscar de 2021 fosse premiar uma mulher negra, já que Viola Davis (A voz Suprema do Blues) e Andra Day (Estados Unidos vs. Billie Holiday) concorreram ao prêmio, mas Francis McDormand (Nomadland) foi quem levou a estatueta.