Harrison Ford se emociona ao falar de ‘Indiana Jones’

Harrison Ford causou comoção ao aparecer no Hall D23, no Centro de Convenções de Anaheim, na Califórnia, para promover a nova aventura de Indiana Jones, a quinta, dirigida por James Mangold, na D23 Expo, convenção de fãs da Disney. A reação da plateia emocionou o ator de 80 anos. “Obrigado por tornar esses filmes uma experiência incrível para todos nós e por nos dar a oportunidade de fazer esses filmes para vocês”, disse.

Ele também afirmou estar feliz com o resultado desse longa, dando a entender que não achou o mesmo do anterior, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. “Tenho orgulho de dizer que é fantástico. E essa é uma das razões”, disse Ford, apontando para Phoebe Waller-Bridge (criadora de Fleabag). A atriz e roteirista devolveu. “Tentar acompanhar esse cara é exaustivo”, disse ela.

Ford continuou. “Os filmes de Indiana Jones têm mistério e aventura, mas também coração. Nós temos uma história muito humana para contar, e um filme que arrasa.”

Mas Ford também disse que vai ser sua última vez na pelo do arqueólogo. “É isso. Não vou mais cair por vocês”, afirmou.

Em seguida, a plateia pôde ter um gostinho do que vai ser o filme, com a apresentação de um teaser bastante empolgante. Mads Mikkelsen aparece como um nazista, Indy cavalga no metrô de Nova York, e um personagem querido, Sallah (John Rhys-Davies) também pode ser visto. Na última cena, há uma reversão da famosa cena de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), em que um homem faz malabarismos com um chicote, apenas para Indy pegar seu revólver e atirar, sem paciência. Aqui, é Indy quem usa seu chicote para fazer malabarismos, apenas para ter uma dezena de homens sacando seus revólveres.

Jon Favreau, Dave Filoni e Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, na apresentação da terceira temporada de 'O Mandaloriano'. Foto The Walt Disney Company

A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, também apresentou outras novidades, incluindo o trailer da terceira temporada de O Mandaloriano, recheado de aparições de Grogu, mais conhecido como Baby Yoda.

Ela recebeu no palco Jon Favreau e Dave Filoni, que estão por trás de diversos projetos do estúdio. Filoni mostrou o trailer da série de seis curtas-metragens em animação Histórias dos Jedi, três deles focados em Ahsoka Tano e três no Conde Dookan, contando a origem desses personagens. Estreia dia 26 de outubro no Disney+. Ahsoka também é personagem principal de uma série live action estrelada por Rosario Dawson.

Diretor de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Jon Watts está no comando de Skeleton Crew, em parceria com Chris Ford. Jude Law, que faz o Capitão Gancho em Peter Pan & Wendy, está nessa história sobre “garotos perdidos na galáxia de Star Wars”.

Warwick Davis repete seu papel como Willow em uma série do Disney+ que leva o nome de seu personagem. O ator apresentou Christian Slater como membro do elenco e trouxe o trailer da série baseada no filme de 1988, que estreia em 30 de novembro no Disney+.

Fechando o painel, o único filme da 20th Century: Avatar - O Caminho da Água, de James Cameron, que ainda está na Nova Zelândia trabalhando na produção, prevista para estrear em dezembro. Os atores Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang subiram ao palco para falar um pouco sobre o filme.

Depois, foram distribuídos óculos de 3D e exibidas algumas cenas. Não deu para entender nada da trama - certamente, de propósito. Mas, sim, para ver a riqueza de detalhes desse mundo e o avanço da tecnologia.