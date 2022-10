Harvey Weinstein: julgamento de ex-produtor em Los Angeles começa na segunda-feira

Continua após a publicidade

AFP - O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, já condenado em Nova York, será julgado em um novo julgamento por estupro e agressão sexual que começa segunda-feira em Los Angeles, cinco anos após revelações sobre seu comportamento predatório e o início do movimento #MeToo.

Aos 70 anos, o produtor de Pulp Fiction cumpre pena de 23 anos de prisão por agressão sexual e estupro em Nova York desde 2020.

Para este novo julgamento em Los Angeles, uma cidade onde ele já reinou supremo sobre Hollywood, ele é acusado de ter estuprado ou agredido sexualmente cinco mulheres em hotéis, entre 2004 e 2013.

A audiência, que deve durar dois meses, começará na segunda-feira com a seleção dos jurados. Em julho de 2021, Weinstein se declarou inocente durante as audiências preliminares no tribunal de Los Angeles, onde apareceu em uma cadeira de rodas com seu macacão marrom de presidiário.

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein durante julgamento em Nova York, em junho de 2021 Foto: NY STATE UNIFIED COURT SYSTEM / via REUTERS

Se condenado, o ex-magnata de Hollywood pode pegar até 140 anos de prisão, além de sua condenação em Nova York, cujo recurso foi rejeitado. Ele também é acusado no Reino Unido de agressões sexuais que datam de 1996.

As amplas acusações sobre o comportamento predatório de Weinstein surgiram em 2017 e sua condenação em março de 2020 em Nova York, seguida de prisão imediata, foi uma grande vitória para o movimento #MeToo.

No total, quase 90 mulheres, incluindo Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Rosanna Arquette, acusaram Harvey Weinstein de assédio, agressão sexual ou estupro. Mas o estatuto de limitações foi excedido em muitos desses casos, alguns datando de 1977.

O ex-produtor sempre garantiu que todos os seus acusadores estavam de acordo.

As alegações são “não comprovadas, não críveis e infundadas”, disse seu advogado Mark Werksman à imprensa em julho de 2021, argumentando que não havia provas forenses ou testemunhas credíveis para apoiá-las.

Filme sobre sua influência

Durante o julgamento em Nova York, a promotoria pediu aos jurados que acreditassem na palavra das vítimas, sem apresentar provas forenses e sem convocar uma testemunha para o tribunal.

Na Califórnia, Harvey Weinstein é acusado de ter estuprado uma modelo italiana em um hotel de Beverly Hills em fevereiro de 2013, depois de ter agredido sexualmente Lauren Young, uma atriz em ascensão, no banheiro de outro hotel.

Este último, o único acusador a não ser anônimo neste caso, já havia testemunhado no julgamento de Nova York.

A realização de um novo julgamento em Los Angeles é essencial para as vítimas, insistiu o advogado de várias delas no ano passado, sublinhando que “até agora não tiveram acesso à justiça”.

Desde a queda de Weinstein, a liberdade de expressão causada pelo movimento #MeToo trouxe à tona um número impressionante de acusações, levando a inúmeros processos judiciais.

O ator Kevin Spacey, por exemplo, está atualmente sendo julgado em Nova York em uma ação civil movida pelo ator americano Anthony Rapp, que o acusa de “agressão sexual” quando ele tinha 14 anos em 1986.

O novo julgamento de Weinstein também coincide com a estreia do filme She Said, que vai estrear na próxima semana no Festival de Cinema de Nova York e traça a investigação dos dois repórteres do New York Times sobre as garras e irregularidades do todo-poderoso produtor.

Antes de sua queda, sua influência em Hollywood era imensa. No final da década de 1970, fundou o estúdio Miramax com seu irmão, vendido para a Disney em 1993, então The Weinstein Company, atrás de grandes sucessos, como Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino.

Ao longo dos anos, os filmes produzidos por Weinstein receberam mais de 300 indicações ao Oscar e 81 estatuetas.

