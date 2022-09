Hellraiser 2022 divulga trailer arrepiante; veja

O primeiro trailer oficial do filme Hellraiser, que revive a clássica franquia de terror, foi divulgado nesta terça-feira, 20, e revelou ser horripilante. O filme, que vem tendo pouca divulgação, é estrelado por Jamie Clayton como a nova versão da monstruosidade Pinhead.

O Hellraiser original (que inspirou uma franquia com quatro filmes lançados entre 1987 e 1996) era uma adaptação da obra de Clive Barker do livro Evangelho de Sangue, onde o próprio autor escolheu um ator masculino para interpretar o líder dos Cenobitas, os seres demoníacos extradimensionais que antagonizam a trama.

Jamie Clayton como uma versão feminina do vilão de 'Hellraiser'

Apesar disso, a descrição do personagem na história contava com traços mais femininos, o que faz com que a versão do personagem apresentada no novo filme seja mais fiel ao livro.

Em Hellraiser, uma jovem lutando contra o vício se apossa de uma antiga caixa de quebra-cabeça, sem saber que seu objetivo é convocar os Cenobitas, um grupo de seres sobrenaturais sádicos de outra dimensão.

“É a história de uma jovem que luta contra o vício e o comportamento compulsivo. Ela entra em contato acidentalmente com a caixa e, infelizmente, começa a brincar com ela. E o caos se instala”, adiantou diretor David Bruckner à revista Entertainment Weekly.

O longa está previsto para estrear em 7 de outubro na plataforma americana Hulu, cuja produção é normalmente distribuída no Brasil pelo serviço Star+. Mas ainda não há informação sobre a vinda do filme ao País.

O ator Doug Bradley, que interpretou o icônico Pinhead nos filmes originais de Hellraiser, elogiou a escalação de Jamie Clayton como uma versão feminina do vilão. “Já me parecia óbvio que uma Pinhead feminina estava a caminho. Foi uma escolha de escalação interessante”, ele comentou durante a convenção de terror Silver Scream Con, em Massachusetts, em declaração registrada pelo site especializado Bloody Disgusting.