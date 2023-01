Henry Cavill confirma saída como Superman: “Minha vez de usar a capa já passou”

O presidente do estúdio da DC, James Gunn, anunciou nesta quarta-feira, 14, que está escrevendo o próximo filme do Superman - e, detalhe importante, não vai contar com Henry Cavill, intérprete do personagem desde 2013, como o famoso super-herói.

“Acabei de me encontrar com James Gunn e Peter Safran e são notícias tristes, pessoal”, escreveu Cavill em suas redes sociais - ele recentemente tinha anunciado seu retorno ao personagem após sua participação especial em Adão Negro, da Warner Bros. “Afinal, não voltarei como Superman “, ele escreveu em um post no Instagram - isso apesar de Gunn provocar que o ator poderia estar envolvido de outra maneira no universo DC. “Minha vez de usar a capa já passou, mas o que o Super-Homem representa nunca passará.”

The Flash, Superman, Cyborg, Mulher Maravilha, Batman e Aquaman

“A troca da guarda é algo que acontece. Eu respeito isso”, acrescentou Cavill. “James e Peter têm um universo para construir. Desejo a eles e a todos os envolvidos com o novo universo boa sorte e a mais feliz das fortunas.”

Cavill fez sua estreia como Superman em O Homem de Aço, de Zack Snyder, em 2013, que arrecadou mais de US$ 668 milhões nas bilheterias globais. Ele reprisou o cara de capa em Batman v. Superman: A Origem da Justiça (2016) e Liga da Justiça (2017), também dirigido por Snyder. Ao todo, os três longas arrecadaram cerca de US$ 2,2 bilhões.