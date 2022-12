Henry Cavill vai trocar Superman pelo universo Warhammer 40K

EFE - Depois de dispensado do papel de Superman, o ator Henry Cavill foi anunciado como parte de um novo projeto da Amazon: a gigante trará às telas o universo bélico de Warhammer 40.000 (ou Warhammer 40K como seus seguidores o conhecem), a popular série de miniaturas de ficção científica criada pela empresa britânica Games Workshop Group.

A Amazon tornou público o “acordo de princípio” sem revelar o custo do contrato ou outros detalhes, mas revelou que um dos principais atores que participarão do projeto será Henry Cavill, que já interpretou Superman entre outros papéis. A mídia assume que será uma série, embora também possa ser um único filme.

O ator brinca com miniaturas do projeto Warhammer 40K

Warhammer 40.000 se passa em um futuro distante, onde a humanidade está à beira do que pode ser seu futuro mais brilhante ou sua era mais sombria. As ameaças ao império da humanidade são muitas - traidores movidos pelo fogo da ambição, impérios alienígenas que juraram recuperar as estrelas e a corrupção da realidade por deuses malévolos.

“Amo Warhammer desde menino, tornando este momento verdadeiramente especial para mim. A oportunidade de conduzir este universo cinematográfico desde o início é uma grande honra e responsabilidade”, disse Henry Cavill.

A Games Workshop indicou, por sua vez, que está procurando roteiristas para desenvolver os roteiros, embora tenha especificado que há muitos detalhes a serem fechados nesse contrato, mas após o anúncio de suas ações na Bolsa de Valores de Londres, onde está listados, subiram 15%, segundo o portal CNBC.

Com legiões de fãs que se reúnem em datas para se envolver em batalhas de acordo com códigos precisos, Warhammer 40K é descrito pela Games Workshop como “um cenário de futuro distante, onde a humanidade está à beira do que pode ser seu futuro”. E nele abundam “traidores movidos pela ambição, impérios alienígenas ou deuses do mal”. Com a experiência por ter produzido a ambiciosa série O Senhor dos Anéis, a Amazon dá agora mais um passo na batalha de conteúdo que mantém com outras grandes plataformas como Netflix e HBO.