Hogwarts Legacy vende 12 milhões de cópias impulsionado por acusações contra J. K. Rowling

The New York Times - O videogame Hogwarts Legacy, ambientado um século antes da história de Harry Potter, vendeu mais de 12 milhões de cópias em duas semanas, informou a Warner Bros. Games na quinta-feira, 23.

Os primeiros números de vendas do RPG, que geraram cerca de US$ 850 milhões, surgem em meio a um debate revivido sobre J. K. Rowling, a autora que criou o mundo da fantasia e atraiu ondas de crítica por seus comentários sobre questões de identidade de gênero.

A escritora J.K. Rowling na premiére europeia do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, em Londres, em 2016 Foto: Neil Hall / Reuters

Alguns críticos que chamaram as posições de Rowling de anti-transgênero - um sentimento que ela nega - pediram um boicote ao Hogwarts Legacy, apesar de a Warner Bros. Games ter dito que a escritora não estava envolvida na criação. As discussões sobre as acaloradas posições sobre os comentários de Rowling cresceram particularmente na comunidade de jogos, na qual os membros tendem a se envolver profundamente em controvérsias online e o assédio pode ser desenfreado.

Visitantes passeiam pela mostra européia dedicada a Harry Potte, em Viena, na Áustria, em dezembro de 2022 Foto: Andrea Klamar-Hutkova / AFP

Embora Hogwarts Legacy tenha rapidamente quebrado 1 milhão de espectadores simultâneos no site de streaming Twitch, alguns streamers se recusaram a jogá-lo e alguns sites dedicados à cobertura de jogos decidiram não analisá-lo. Outros procuraram encontrar um meio-termo no qual se envolvessem com o jogo, incluindo advertências sobre Rowling ou prometendo doar para organizações LGBT. Em fóruns dedicados a Hogwarts Legacy, o tópico estava sempre à frente, com moderadores tentando abafar as conversas sobre Rowling em favor do jogo em si.

Elden Ring, um dos RPGs mais populares do ano passado, vendeu 12 milhões de cópias em aproximadamente duas semanas. Vendeu mais de 20 milhões de cópias em seu primeiro ano no mercado, anunciaram seus desenvolvedores na quarta-feira.

Continua após a publicidade

A Warner Bros. Games, que publicou jogos das franquias Batman: Arkham e Mortal Kombat, disse que foi o maior lançamento de videogame da empresa.

Joost van Dreunen, um investidor de jogos, consultor e professor da Universidade de Nova York que estuda o negócio de videogames, chamou os números de vendas de “grande sucesso”, colocando o jogo no mesmo nível de franquias de grande retorno como Call of Duty e Grand Theft Auto.

Imagem do videogame Hogwarts Legacy Foto: Warner Bros Games

“É evidente o forte apelo para o público de jogos convencionais”, disse ele em um e-mail, acrescentando que a longevidade do jogo estava em questão porque é um formato para um jogador.

Não é possível determinar se a oposição online ao tão aguardado jogo afetou suas vendas. O jogo foi lançado para computadores, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S e chegará ao PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ainda este ano.

O lançamento de Hogwarts Legacy reviveu a discussão sobre as opiniões de Rowling sobre pessoas transgênero, que têm sido examinadas desde 2018, quando ela gostou de um tuíte que se referia a mulheres transexuais como “homens de vestidos”. Em 2020, Rowling autopublicou um ensaio no qual dizia que um movimento de ativistas transgêneros estava “procurando corroer a ‘mulher’ como uma classe política e biológica e oferecendo cobertura a predadores”.

Continua após a publicidade

Rowling continuou a falar abertamente sobre o assunto, protestando contra a legislação escocesa que pretendia tornar mais fácil para as pessoas mudarem legalmente de gênero.

A Warner Bros. Games e a desenvolvedora de Hogwarts Legacy, Avalanche Software, evitaram abordar substancialmente os comentários de Rowling. Depois que os fãs concluíram que um dos personagens secundários do videogame é transgênero, um representante do desenvolvedor disse ao site de entretenimento IGN: “Foi prioridade durante o desenvolvimento de Hogwarts Legacy criar um jogo que seja representativo e diverso, alinhando-se com a nossa maravilhosa comunidade de fãs”.