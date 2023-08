Hollywood Latina se une em defesa do filme ‘Besouro Azul’

Com a expectativa de um grande avanço na representatividade latina com filmes como Besouro Azul, o primeiro filme de super-herói dirigido, escrito e estrelado por latinos, a indústria enfrenta um obstáculo: os atores e escritores não podem promover seus projetos durante as greves da WGA e SAG-AFTRA.

Em resposta, 27 organizações latinas de Hollywood, incluindo o Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI), LA Collab, Instituto de Cinema Latino, Associação Nacional de Produtores Independentes Latinos (NALIP) e a Coalizão Nacional de Mídia Hispânica (NHMC), assinaram uma carta aberta. As informações são da Variety.

O documento começa destacando que as histórias são mais do que entretenimento e servem como uma ferramenta poderosa para a mudança social. Ele enfatiza a importância dos atores, escritores e diretores na representação e influência sobre como as comunidades são percebidas. O manifesto reconhece os avanços recentes, mas também as repercussões de anos de invisibilidade e apagamento nas telas.

O texto ressalta o trabalho de décadas dessas organizações em prol da representatividade latina autêntica e inclusiva, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Ele destaca os esforços em desenvolvimento de talentos, servindo como especialistas culturais e pressionando por recursos justos e adequados para os criativos.

O documento conclui com um apelo à ação, enfatizando que atores e escritores merecem um acordo que proteja seu trabalho e sustento, e convida a comunidade a se unir no esforço de amplificar o trabalho dos artistas latinos, especialmente em um momento em que eles não podem promover seus projetos. Ele reforça que as histórias latinas são universais e precisam ser contadas, e pede uma indústria mais equitativa e inclusiva que respeite e honre os contadores de histórias e suas narrativas.

O filme Besouro Azul tem estreia prevista para 18 de agosto.

Impacto da paralisação em Hollywood e resposta da comunidade artística

A paralisação conjunta de roteiristas e atores de Hollywood, inédita em 63 anos, vem interrompendo a produção e gravação de filmes, séries e programas. Este impasse vem afetando diretamente grandes produções, incluindo a última temporada de Stranger Things, a próxima de The Last of Us, e filmes como as sequências de Deadpool, Avatar e o musical Wicked.

Um dos momentos mais marcantes ocorreu recentemente em Londres, durante a estreia de Oppenheimer. Estrelas como Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt e Rami Malek se retiraram do evento. Christopher Nolan, o diretor, comunicou ao público sobre a ausência dos atores, mencionando a busca por remunerações justas.

Durante a paralisação, os atores ficam impedidos de participar de lançamentos, entrevistas, premiações, festivais de cinema ou ações promocionais nas redes sociais. Fran Drescher, presidente do SAG-AFTRA, tem enfatizado a essencialidade do movimento para assegurar direitos justos aos membros do sindicato.

Bruna Marquezine, integrante do elenco de Besouro Azul, expressou recentemente seu apoio à paralisação em suas redes sociais, ressaltando a relevância de iniciativas que impulsionam a comunidade artística. Por conta do impasse, Marquezine também não tem participado das promoções do filme.

As demandas do movimento incluem melhorias salariais, ajustes em pagamentos por exibições e clarificação sobre o uso de Inteligência Artificial no setor. Somente algumas categorias de programas, como reality shows e talk shows, continuam em exibição.