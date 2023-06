Você já viu o mesmo filme ter versões diferentes em exibição simultaneamente pelo mundo? Parece que é o que está acontecendo com Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. E tudo indica que seja intencional.

Fãs começaram a notar pequenas diferenças de cenas e diálogos no filme. E ninguém menos que o editor do longa da Sony confirmou pelo Twitter as variações. Cuidado ao seguir a partir daqui, este texto pode ter spoilers.

Um usuário publicou dois vídeos da aventura do herói de gravações clandestinas de dentro do cinema. Supreso, escreveu: “Existem duas versões de ‘Através do Aranhaverso’.

Ao que o editor Andy Leviton retuitou dizendo: “Fiquei imaginando quando as pessoas iriam começar a notar...”

Na sequência, ele usou a mesma ferramente e escreveu um “Hehe” acima de outro tweet em que um usuário apontava diferença nas falas do vilão do filme. “O Spot também tem um diálogo ligeiramente diferente naquele flashback de holograma antes de usar o próprio colisor. Na versão que assisti ele diz ‘Qual... não seria bom’, mas na versão mais difundida online ele diz “‘Oh, que droga’”.

