‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’ ganha trailer e data de estreia; confira

Sequência da animação de 2019, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso teve seu primeiro trailer oficial divulgado pela Sony Pictures, dublado e legendado. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson assinam a direção do filme, que estreia no dia 1.º de junho de 2023.





Leia também Nova animação de Hayao Miyazaki será lançada em 2023

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' estreia em 2023





Nesta nova aventura, como consta na sinopse oficial, Miles Morales retorna para o próximo capítulo da saga Aranhaverso, vencedora do Oscar. Depois de se reunir com Gwen Stacy, o amigão da vizinhança e protetor em tempo integral do Brooklyn é catapultado através do Multiverso, onde ele encontra um time de Pessoas-Aranha que precisa proteger a própria existência.









Quando os heróis não conseguem se unir para lidar com uma nova ameaça, Miles se vê dividido e precisa redefinir o que significa ser um herói para que ele consiga salvar as pessoas que mais ama.