Novo ‘Homem-Aranha’ é proibido nos Emirados Árabes por mensagem pró-trans

Nesta quinta-feira, 16, a distribuidora VOX Cinema divulgou que o filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso não será lançado nos cinemas dos Emirados Árabes por exibir uma bandeira trans. A informação foi confirmada pela AP.

Apesar de não entrar em detalhes sobre o motivo do cancelamento, uma fonte próxima da produção informou que o longa traz uma cena com a bandeira trans, simbolizada pelas cores rosa, azul e branco, e traz o recado, em inglês, “Proteja as crianças trans”. A bandeira aparece de forma breve no filme.

Bandeira trans aparece em uma das cenas do novo Homem-Aranha Foto: Reprodução/Sony Pictures Entertainment

A nova atração do famoso personagem dos quadrinhos estava com data de lançamento para o final de junho nos Emirados Árabes. Segundo a fonte, existe uma censura rigorosa de filmes para crianças e espectadores mais jovens.

A conta oficial do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, no twitter, informou nesta terça-feira, 13, que “não permitirá a circulação ou publicação de conteúdo contrário aos valores e princípios dos Emirados Árabes Unidos e aos padrões de conteúdo de mídia em vigor no país.”

Fim da censura

Em 2021, os Emirados Árabes Unidos anunciaram o fim da censura nos cinemas para filmes estrangeiros, a fim de atrair a atenção internacional para o país como um polo internacional. A Autoridade Regulatória de Mídia Emiradense chegou a afirmar na época que os filmes lançados nos cinemas seriam exibidos em sua versão original.

*Com informações da AP.