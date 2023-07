Hugh Jackman revive Wolverine em ‘Deadpool 3′; veja imagem

Para os fãs do herói mutante mais amado dos quadrinhos - e das telonas - , ele está de volta. O ator Ryan Reynolds confirmou, nesta segunda-feira,10, a presença de Hugh Jackman no filme Deadpool 3. O australiano, que interpretou Wolverine por 17 anos nos cinemas, volta ao papel desde a sua despedida no filme Logan, em 2017. A revelação foi feita através do Instagram dos atores.

“Não pisque”. Esse foi o aviso de Reynolds e Jackman ao publicarem, em seus stories, a imagem em que o mutante aparece ao lado do mercenário tagarela. Ao lado de Deadpool, Wolverine surge usando o traje clássico do personagem. O registro animou os fãs do universo cinematográfico Marvel (MCU) e os nomes dos atores e dos seus respectivos papéis foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter no mundo.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman aparecem juntos em cena de 'Deadpool 3' Foto: Reprodução de imagem/Twitter/ @deadpoolmovie

No entanto, os fãs não foram pegos completamente de surpresa. Isso porque Reynolds já tinha anunciado a volta de Jackman como Wolverine na continuação de Deadpool. Em vídeo publicado em 22 de setembro de 2022, o ator usou da já conhecida linguagem bem-humorada do mercenário tagarela para dividir a novidade com os seguidores. “Ei, Hugh. Você quer interpretar o Wolverine mais uma vez?”, questionou no registro.

Com grande expectativa, Deadpool 3 estreia no dia 3 de maio de 2024. Dirigido por Shawn Levy, o longa-metragem marca a primeira participação do anti-herói dos quadrinhos na cronologia oficial do MCU após a aquisição da Fox pela Disney.

Até o momento, o que se sabe é que Wolverine não é o único personagem a retornar ao papel na sequência estrelada por Ryan Reynolds. Na última sexta-feira, 7, a Marvel confirmou a participação da atriz Jennifer Garner na pele da anti-heroina Elektra. A norte-americana viveu a personagem entre 2003 e 2005.

A primeira vez que o personagem Deadpool apareceu nos cinemas foi em 2009, em uma participação de Ryan Reynolds em X-man Origens: Wolverine. O mercenário tagarela ganhou um filme solo apenas em 2016, com direção de Tim Miller. A sequência veio em 2018 e contou com a direção de David Litch.