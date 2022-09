Idris Elba faz 50 anos; conheça a trajetória do ator e 6 filmes essenciais

Talvez seja o chamado inferno astral. Idris Elba nunca se envolveu em tantas polêmicas como nas últimas semanas. Manteve uma acirrada discussão com um ator negro da Marvel, considerando pouco inteligente o argumento, já invocado por Samuel L. Jackson, de que a escalação de atores negros britânicos tira os papéis de pretos norte-americanos. A polêmica prosseguiu com a diretora de diversidade da BBC, Miranda Wayland, que disse que o personagem dele em Luther, série que lhe deu projeção - e prêmios -, não era suficientemente negro para ser real. Correção política, lugar de fala. Há que respeitar. O inferno pode estar terminando nesta terça, 6, quando Idris Elba completa 50 anos. 50!

Filho de pai serra-leonino e mãe ganense, ele nasceu em Londres, em 1972. Os pais casaram-se em Serra Leoa e migraram para a Inglaterra, onde ele nasceu e foi registrado como Idrissa Akuna Elba. Criado em Hackney e East Ham, começou a se interessar por interpretação quando estava na escola secundária. Encurtou o primeiro nome para Idris. No começo dos anos 1980 fez seu primeiro teste e conseguiu o primeiro trabalho profissional. Mas ganhava pouco e, para se sustentar, foi ser DJ de casamentos na empresa de um tio. Fundou a própria empresa, ganhou uma bolsa como músico. A música nunca mais saiu de sua vida. Para aumentar o rendimento, fazia bicos, incluindo plantões noturnos da Ford Dagenham, onde seu pai trabalhou.

Em 1995, aos 23 anos, colheu seu primeiro grande sucesso como um gigolô no episódio Sex, da série Absolutely Fabulous. Seguiu atuando em séries – The Ruth Rendell Mysteries, Ultraviolet, Dangerfield. Mudou-se para Nova York e começou a alternar os EUA e a Inglaterra, onde houvesse trabalho.

Em 2002 conseguiu seu primeiro papel de protagonista na série The Wire, da HBO. Em 2009, foi contratado como protagonista de Luther e no ano seguinte foi melhor ator de série ou minissérie, pelo papel, no Globo de Ouro.

David Dastmalchian, John Cena, Idris Elba e Daniela Melchior em 'Esquadrão Suicida' Foto: Jessica Miglio/Warner Bros.

No cinema, em 2007, interpretou Daddy’s Little Girls, de Tyler Perry, como o mecânico que se envolve com a advogada que o ajuda a ganhar a guarda das filhas, mas as diferenças sociais ameaçam o romance, e American Gângster, de Ridley Scott, em que o astro era Denzel Washington.

Rock’n’Rolla foi um marco em 2008. Dirigido por Guy Ritchie, reuniu um grande elenco – Brad Pitt, Gerard Butler, Idris Elba. Seguiram-se Thor, Prometheus, Os Vingadores – A Era de Ultron e Guerra Infinita.

Idris Elba e Tilda Swinton em cena de 'Era Uma Vez Um Gênio' Foto: MGM

Transformado em astro, emprestou a voz em animações como Zootopia, Mogli – O Menino Lobo e Procurando Dory. Aos 46 anos foi considerado o homem mais sexy do mundo pela revista People. Passou a ser considerado o provável sucessor de Daniel Craig, quando ele anunciou que estava abandonando a franquia 007. O primeiro James Bond negro? Idris desistiu, anunciando que estava a ponto de criar o próprio agente.

Foi Mandela no cinema e gravou um álbum com canções temáticas, e políticas. A consciência da própria negritude o leva a apoiar projetos na África – em Serra Leo e Gana, em homenagem a seus pais – e na Grã-Bretanha.

Cena de Mandela Foto: 20th Century Fox

Idris Elba e o esporte

Em 2016, preparou-se para uma disputa de kickboxing e venceu o oponente, muito mais jovem e conhecido no esporte, Lionel Graves. É notória sua ligação com o futebol. Em 2017, no London Palladium, sediou o The Best FIFA Football Awards. Fez uma selfie que ficou célebre com o melhor time do mundo – Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. No começo do ano, foi um dos apresentadores do sorteio que revelou as chaves da Copa do Mundo no Catar.

A vida pessoal de Idris Elba e o reconhecimento

Aos 50 anos, Idris Elba já foi casado três vezes e é pai de dois filhos. Recebeu o título de Oficial da Ordem do Império Britânico.

Em números, seus filmes, no começo de 2020, haviam rendido US$ 10 bilhões globalmente. Nos EUA, onde é um 20 astros mais bem pagos, foram US$ 4 bilhões.

Atualmente está em cartaz nos cinemas brasileiros em Era Uma Vez Um Gênio, de George Miller. Contracena com a cultuada Tilda Swinton no filme sobre a arte, e a diversidade, de contar histórias. Veja a seguir uma lista de filmes de Idris Elba.

6 filmes essenciais de Idris Elba

As Garotinhas do Papai

Tyler Perry dirige a comédia romântica sobre advogada de sucesso que se envolve com mecânico a quem ajudou a recuperar a guarda das filhas. Idris Elba e Gabrielle Union têm química, mas conseguirá o amor superar as barreiras sociais?

Rock’n’Rolla

A Grande Roubada, título brasileiro. O desaparecimento de um quadro valioso agita o submundo e ameaça a ligação de bilionário russo com chefão inglês. Criminosos pés de chinelo tentam tirar proveito. Guy Ritchie e grande elenco – Gerard Butler, Tom Hardy, Irdris Elba, Tom Wilkinson, Thandie Newton.

Mandela

A frase no cartaz do longa de Justin Chadwick é reveladora – “É um ideal pelo qual estou preparado para morrer”. A educação e os 27 anos de cadeia que prepararam Nelson Mandela para presidir a África do Sul e reconstruir a sociedade segregada do país. Idris Elba foi melhor ator de drama no Globo de Ouro de 2014.

Era Uma Vez um Gênio

O improvável encontro entre uma pesquisadora universitária de narrativas mitológicas e o gênio que permaneceu aprisionado durante 3 mil anos numa garrafa. Ele conta histórias desses 3 milênios. George Miller, diretor da franquia Mad Max, e a arte de narrar. Idris e Tilda Swinton valem cada minuto na tela.

Thor

O filho do deus nórdico Odin virou destaque do Universo Marvel na interpretação de Chris Hemsworth. Idris Elba faz Heimdall e participa não apenas dos filmes com o deus do trovão, mas também de Avengers. Vários diretores – Alan Taylor, Kenneth Branagh, Taika Waititi.

A Torre Negra

Idris Elba como personagem de Stephen King. Ele faz o Pistoleiro que busca a mítica torre negra, que é portal entre mundos, utilizado pelo Homem de Preto se movimentar no espaço e dominar as mentes das pessoas. O filme de Nikolaj Arcel não foi nem de longe o sucesso esperado, mas vale a pena assistir ao confronto entre Idris e Matthew McConaughey pela alma do garoto.