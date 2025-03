Imprensa internacional destaca vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ sobre ‘Emilia Pérez’: ‘Surpresa’

A repercussão internacional da vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 destacou a superação do brasileiro sobre o filme francês Emilia Pérez, que liderava a corrida ao maior prêmio do cinema com 13 indicações.

O diretor brasileiro Walter Salles recebe o prêmio de Melhor FilmeInternacional por 'Ainda Estou Aqui' no palco durante a 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, EUA, em 2 de março de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

O brasileiro Ainda Estou Aqui ficou com a estatueta de Melhor Filme Internacional, superando não só Emilia Pérez (França), como também A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia), que já tinha levado a estatueta de Melhor Animação no momento do anúncio.

A mídia internacional destacou a surpresa do filme brasileiro superando Emília Pérez, que era considerado o favorito nos primeiros momentos da disputa, mas acabou se envolvendo em diversas polêmicas nas últimas semanas.

Variety: ‘Para a alegria do Brasil, ‘Ainda Estou Aqui’ prevaleceu'

PUBLICIDADE O veículo especializado classificou a vitória de Ainda Estou Aqui como “surpresa” em um artigo que apontou os “esnobados e surpresas” do Oscar 2025. “Dadas as 13 indicações que ‘Emilia Pérez’ teve sobre as 3 indicações para Ainda Estou Aqui, parecia estatisticamente provável que o primeiro levasse a estatueta de destaque internacional. Mas, para a alegria do Brasil, Ainda Estou Aqui prevaleceu”, apontou a Variety.

The Hollywood Reporter: ‘Notavelmente, o filme superou o francês’

“O Brasil ganhou seu primeiro Oscar de longa-metragem internacional por Ainda Estou Aqui, a história de uma família desfeita em meio a uma ditadura. Notavelmente, o filme superou o francês Emilia Pérez, que levou para casa vários Oscars no início da noite.”

The Guardian: ‘Se beneficiou das dificuldades’

“É provável que Ainda Estou Aqui tenha se beneficiado das dificuldades que afetaram Emilia Pérez – quando as indicações ao Oscar foram anunciadas, este último filme liderou, mas a campanha foi abalada depois de terem sido descobertas mensagens preconceituosas no feed das redes sociais de Karla Sofía Gascón, juntamente com reclamações sobre a representação do México e da sua história."

Vanity Fair: ‘Reviravolta notável’

“Alguns meses atrás era uma certo de que Emilia Pérez ganharia o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Mas devido a uma reviravolta notável nos acontecimentos desde então, o polêmico rolo compressor da Netflix chegou ao Oscar de domingo como o azarão na categoria - e, na verdade, acabou perdendo para Ainda Estou Aqui, o drama brasileiro dirigido por Walter Salles.”