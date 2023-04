Indiana Jones e a Relíquia do Destino ganha novos trailer e pôster; veja

Novos detalhes do filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino foram revelados em Londres, onde aconteceu a Star Wars Celebration, em homenagem à saga Guerra nas Estrelas.

O quinto filme sobre o arqueólogo aventureiro contará com o retorno de Harrison Ford no papel principal, ao lado de um elenco formado por Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Thomas Kretschmann.

O pôster original do filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino Foto: Lucasfilm Ltd.

O longa deve estrear nos cinemas brasileiros no dia 29 de junho de 2023 e será a primeira vez que um longa da franquia não será dirigido por Steven Spielberg - dessa vez, será James Mangold, que dirigiu Logan e Ford vs Ferrari.

Segundo material de divulgação, Indiana Jones e a Relíquia do Destino acontece “durante a Corrida Espacial em 1969, quando Indiana está preocupado com o fato de o governo norte-americano ter recrutado ex-nazistas para vencer a União Soviética na ‘competição’ para chegar ao espaço. A jornada é acompanhado de perto por sua afilhada, Helena Shaw. Enquanto isso, Jürgen Voller, um membro da Nasa e ex-nazista envolvido com o programa de pouso na lua, deseja tornar o mundo um lugar que ele considera o melhor”.