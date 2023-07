Indicado ao Emmy, Elton John está perto de se tornar EGOT

O Emmy 2023 pode fazer história e o protagonista é o cantor Elton John, que foi indicado pelo documentário Elton John: O Show da Despedida, do Disney+. Uma nomeação à maior premiação da TV já parece um grande feito, mas para o britânico significa ainda mais. Isso porque, caso vença, ele se tornará o EGOT. O termo é usado para categorizar artistas que ganharam as quatro estatuetas mais importantes do entretenimento: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Se ganhar a premiação, que ocorre no dia 18 de setembro, Elton John será o 19º artista a receber o título. No ano passado, a atriz Viola Davis se tornou EGOT ao receber o Grammy por Finding Me. O cantor de Rocket Man recebeu o primeiro Grammy em 1987, com That’s What Friends Are For. Sete anos depois, em 1994, ele ganhou o Oscar por Can You Feel The Love Tonight. Só em 2000 ele foi agraciado com o Tony por Aida.

Com documentário do Disney+, Elton John pode se tornar EGOT Foto: Divulgação/Disney+

Logo após confirmar sua nomeação, Elton John falou ao portal EW sobre a expectativa para a premiação. “É uma honra para o meu especial ser reconhecido pela Academia. Minha apresentação final no Dodger Stadium foi agridoce e uma noite que nunca esquecerei. Minha equipe na Rocket Entertainment, o talentoso Fulwell 73 e todos na Disney+ fizeram de tudo para criar uma produção mágica, não apenas para mim, mas para meus fãs de todo o mundo aproveitarem nos próximos anos”, agradeceu.

O documentário Elton John: O Show da Despedida registrou o último show da turnê Farewell Yellow Brick Road em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentação foi a despedida do cantor do público norte-americano e rendeu momentos emocionantes explorados pela produção dirigida por Paul Dugdale.

Para os fãs da lenda da música internacional, Elton John também tem um filme biográfico. Lançado em 2019, Rocketman tem direção assinada por Dexter Fletcher e conta com Taron Egerton no papel principal.