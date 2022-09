‘Ingresso para o Paraíso’ faz George Clooney e Julia Roberts repetirem parceria pela quinta vez

O longa Ingresso para o Paraíso chega com gosto de nostalgia aos cinemas nesta quinta-feira, 8: além da história com a cara dos anos 1990, o filme repete a parceria entre George Clooney e Julia Roberts nas telonas. Afinal, esta já é a quinta vez que eles aparecem em um longa-metragem - seja como protagonistas ou, até mesmo, em núcleos bem diferentes.

A primeira vez que estiveram juntos na tela foi no longa Onze Homens e um Segredo, de 2001. No filme dirigido por Steven Soderbergh, que conta ainda com nomes estelares como Brad Pitt e Matt Damon no elenco, Clooney e Roberts interpretam Danny e Tess Ocean. Esse casal, que vive entre idas e vindas, está por trás de um roubo histórico e multimilionário a cassinos de Las Vegas.

Depois, eles repetiram a parceria na sequência Doze Homens e Outro Segredo, de 2004, novamente sob a direção de Soderbergh. Neste filme, porém, há mais atrito entre os dois, já que Tess não quer mais saber de outro crime.

Cena do filme 'Ingresso para o Paraíso', com Julia Roberts e George Clooney Foto: Universal Studios

Nesse meio tempo, aconteceu outra parceria entre Julia Roberts e George Clooney: a comédia policial Confissões de uma Mente Perigosa, de 2002, dirigida pelo próprio astro. Aqui, Clooney é um agente secreto que recruta um apresentador de TV (vivido por Sam Rockwell) para trabalhar para a CIA. Já Roberts, pela primeira vez dirigida pelo amigo, faz o coração do protagonista balançar.

Terrorismo ao vivo

Para fechar, o quarto filme em que apareceram juntos foi em Jogo do Dinheiro, longa-metragem dirigido por Jodie Foster. Aqui, George Clooney é um apresentador de televisão que se torna refém de um terrorista ao vivo, durante sua apresentação do programa. Roberts, enquanto isso, carrega toda a tensão da história, por ser a produtora do programa e quem define o futuro do amigo.

Continua após a publicidade

Parece pouco, mas esses cinco filmes foram o bastante para aproximar Roberts e Clooney, bons amigos há décadas. Não à toa, os dois demoraram para emplacar uma cena de beijo em Ingresso para o Paraíso. Roberts disse ao jornal The New York Times, brincando, que foram 80 tentativas. “Foram 79 tomadas de nós rindo e depois uma tomada de nós nos beijando.”