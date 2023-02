Jafar Panahi é solto sob fiança, após 7 meses preso pelo governo do Irã e iniciar greve de fome

AFP - O cineasta iraniano Jafar Panahi, preso por quase sete meses no Irã, foi solto sob fiança, anunciaram uma ONG e um jornal iraniano nesta sexta-feira, 3.

Panahi, cujos filmes ganharam prêmios em vários festivais de cinema europeus, foi libertado “dois dias depois de iniciar uma greve de fome”, tuitou a ONG Centro para os Direitos Humanos no Irã, com sede em Nova York, enquanto o jornal iraniano Shargh publicou uma foto do cineasta abraçando um de seus apoiadores, ao deixar a prisão de Evin, em Teerã.

“Panahi foi temporariamente libertado da prisão de Evin graças aos esforços de sua família, advogados respeitados e representantes do cinema”, disse a Iran Film House, que agrupa profissionais da indústria, em um comunicado.

O cineasta iraniano Jafar Panahi, em foto de 2010 Foto: Atta Kenare/AFP





“Vou continuar neste estado até que, talvez, meu corpo sem vida seja libertado da prisão”, disse Panahi em um comunicado divulgado por sua esposa depois que o cineasta iniciou sua greve de fome na quarta-feira.

O diretor de 62 anos foi preso em 11 de julho e deveria cumprir uma pena de prisão de seis anos, proferida em 2010, quando foi considerado culpado de “propaganda contra o sistema”.

O cineasta é um dos mais celebrados internacionalmente em seu país, premiado internacionalmente. É extraordinário, um alívio, uma alegria total”, disse à AFP a produtora francesa Michèle Halberstadt, que distribui seus filmes. “A próxima luta dele é ter sua sentença anulada oficialmente. Ele está fora, está livre, isso já é algo formidável”, acrescentou.

Inúmeras personalidades do cinema e da cultura estão entre as milhares de pessoas detidas no Irã, como parte da repressão aos protestos desencadeados após a morte na detenção da jovem curda Mahsa Amini, em meados de setembro.





O diretor iraniano Jafar Panahi posa com seu Urso de Prata, ganhado no Festival de Berlim, em 2006. Foto: AP Photo/Arnd Wiegmann/Arquivo





O autor de filme como O Balão Branco, Taxi e No Bear qualificou o tratamento da Justiça iraniana e das forças de segurança como “ilegal e desumano” e definiu a sua detenção como “sequestro”.

Panahi disse que enquanto os “jovens inocentes” do país são presos, condenados e executados em menos de 30 dias, referindo-se aos enforcamentos causados pelos protestos que abalaram o país nos últimos meses, seu caso demorou mais de 100 dias para ser concluído, transferido de um tribunal para outro.

“Hoje, como muitas pessoas que estão presas no Irã, não tenho escolha a não ser protestar contra o comportamento desumano com meu bem mais precioso, ou seja, minha vida”, disse ele.