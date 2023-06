James Cameron fez documentário em que mergulhou para ver destroços do Titanic; saiba onde assistir

O diretor James Cameron, responsável por grandes clássicos do cinema, incluindo Titanic (1997), um dos filmes com maior bilheteria da história, já visitou os destroços do navio histórico mais de 30 vezes. Além do famoso longa, as viagens renderam diversas outras produções, como o documentário Fantasmas do Abismo, de 2003.

Nele, Cameron se uniu a uma equipe de cientistas, cineastas e historiadores para investigar os escombros da embarcação que afundou na madrugada de 15 de abril de 1912. Bill Paxton, um dos atores de Titanic, também esteve presente nas expedições.

Além do filme clássico, James Cameron também fez documentário em que explorou destroços do Titanic. Foto: Merle Wallace/Paramount Studios/REUTERS

Fantasmas do Abismo está disponível no catálogo da Netflix. O clássico filme estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet também está disponível no streaming, mas no Star+.

O longa, inclusive, chegou ao 1º lugar na lista de filmes mais vistos no catálogo da plataforma após a notícia do desaparecimento do submarino Titan, que também fazia expedições para visitar destroços do navio.

A notícia de que a embarcação havia sofrido uma “implosão catastrófica” que matou os cinco tripulantes foi dada pela Guarda Costeira americana na última quinta-feira, 22.

Continua após a publicidade

A bordo do Titan, estavam Stockton Rush, o diretor-executivo da OceanGate e piloto do submarino; Shahzada Dawood, empresário paquistanês e seu filho, Suleman Dawood, de 19 anos; Hamish Harding, empresário bilionário e explorador britânico; e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e principal especialista no naufrágio do Titanic.

Da esquerda para a direita, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet, Hamish Harding e Stockton Rush, mortos em 'implosão catastrófica' de submarino em visita ao Titanic. Foto: AFP e AP

À época da confirmação, Cameron lamentou as mortes e comparou a tragédia com o naufrágio do Titanic, em que foram ignorados os riscos das expedições. “Ocorreu exatamente no mesmo local. É simplesmente surpreendente, realmente muito surreal”, comentou o cineasta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais