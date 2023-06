James Cameron lamenta mortes e se choca com semelhança entre acidente do submarino e o do Titanic

O cineasta James Cameron, diretor do filme Titanic (1997), um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, lamentou as mortes dos cinco ocupantes do submarino Titan, que mergulhou para explorar o naufrágio do transatlântico, que aconteceu na madrugada de 15 de abril de 1912.

Cameron, que já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços da embarcação histórica, falou à ABC News nesta quinta-feira, 22, logo após a Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrar os destroços do submarino.

“Estou impressionado com a semelhança do desastre do Titanic em si, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e, ainda assim, navegou a toda velocidade em um campo de gelo, em uma noite sem luar. E muitas pessoas morreram como resultado”, disse Cameron. “Ocorreu exatamente no mesmo local. É simplesmente surpreendente, realmente muito surreal”, completou.

O cineasta também comentou sobre a preocupação dos especialistas em relação à segurança do Titan, que mergulhou a quase 4 mil metros de profundidade.

“Como projetista de submersíveis, construí-los para mergulhar no mais profundo do oceano, três vezes mais profundo que o Titanic. Portanto, entendo os problemas de engenharia associados à construção desse tipo de veículo e todos os protocolos de segurança que você deve seguir... O mergulho em submersão profunda é uma grande responsabilidade. Desde o início dos anos 1960, onde ocorreram alguns acidentes, ninguém tinha morrido na submersão profunda até agora”, disse.

Desaparecido desde domingo

Segundo a Guarda Costeira dos EUA, o submarino Titan implodiu durante a tentativa de visitar os destroços do Titanic, no Atlântico Norte. Ele estava desaparecido desde o último domingo, 18.

A OceanGate, empresa do subversivo, divulgou uma nota nesta quinta-feira informando que todos os passageiros morreram.

As vítimas são: Stockton Rush, o diretor-executivo da OceanGate e piloto do submarino; Shahzada Dawood, empresário paquistanês e seu filho, Suleman Dawood, de 19 anos; Hamish Harding: empresário bilionário e explorador britânico; e Paul-Henry Nargeolet: ex-comandante da Marinha Francesa e principal especialista no naufrágio do Titanic.