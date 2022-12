James Corden confessa ter sido reprovado no teste para viver um hobbit em ‘O Senhor dos Anéis’

O apresentador James Corden revelou que fez um teste para o papel do hobbit Samwise Gamgee, na trilogia de O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson no início dos anos 2000.

“Todos atores em Londres queriam fazer o teste para O Senhor dos Anéis . Todo mundo. Eu fiz o para o papel de Samwise. Estava até estudando o sotaque”, disse ele a Josh Horowitz, no podcast Happy Sad Confused.

Ele lembrou que sua audição “não boa”, apesar de todo o seu empenho. Mesmo assim, Corden foi chamado para o teste do dia seguinte.

Sean Astin, que tem Elijah Wood à esquerda, ficou com o papel do hobbit Samwise Gamgee

“Dois de meus amigos foram (para o teste) e todos nós fomos chamados para voltar no dia seguinte”, disse ele. “Então, fomos novamente chamados para o outro dia até que nenhum de nós voltou a ser convocado.”

Por fim, o papel de Samwise, o amigo leal e dedicado de Frodo Baggins (Elijah Wood), foi para um veterano das telas, o americano Sean Astin.

A trilogia O Senhor dos Anéis foi rodada na Nova Zelândia e se tornou uma das mais bem sucedidas franquias do cinema, superando a cifra de US$ 2,9 bilhões em bilheteria ao redor do globo e conquistando 17 Oscars ao longo dos três longas - incluindo o mais cobiçado, o de melhor filme, em 2003, para o último da série, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.