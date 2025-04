James Toback é condenado a pagar mais de R$ 10 bilhões por abusos sexuais contra 40 mulheres

James Toback, diretor norte-americano envolvido nas primeiras denúncias do movimento #MeToo, foi condenado a pagar US$ 1,68 bilhão (aproximadamente R$ 10 bilhões) em indenizações. As informações são da Variety. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 9, em Nova York, após um julgamento que reuniu acusações de 40 mulheres.

James Toback foi condenado por abusos sexuais. Foto: InsideEdition

PUBLICIDADE As denúncias contra Toback vieram a público em 2017, quando o Los Angeles Times revelou relatos de 38 mulheres. As acusações surgiram duas semanas após a publicação das primeiras denúncias contra Harvey Weinstein. Toback, de 80 anos, foi acusado de usar sua posição de destaque na indústria cinematográfica para agredir sexualmente mulheres ao longo de quatro décadas. Durante o julgamento, que durou sete dias, 20 mulheres prestaram depoimento presencialmente, enquanto os relatos de outras 20 foram exibidos em vídeo.

Segundo a Variety, a condenação representa uma das maiores indenizações já fixadas em casos de agressão sexual no estado de Nova York. O júri determinou o pagamento de US$ 280 milhões (cerca de R$ 1,65 bilhão) em danos compensatórios e US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 8,3 bilhões) em danos punitivos.

O diretor não participou das audiências nem do julgamento. No início do processo, ele apresentou uma negativa geral e alegou que qualquer envolvimento teria ocorrido de forma consensual. Sem comparecer às audiências, foi condenado por revelia, cabendo ao júri apenas definir o valor das indenizações.

Os advogados das vítimas afirmaram que, embora tentem recuperar parte do valor estipulado, o principal objetivo sempre foi dar voz às sobreviventes. “Vimos uma oportunidade única de buscar justiça”, disse Ross Leonoudakis, representante das vítimas.

Mary Monahan, principal autora da ação, afirmou que o veredito representa uma validação. “Por décadas carreguei esse trauma em silêncio, e hoje um júri acreditou em mim. Acreditou em nós. Isso muda tudo”, declarou. Outra vítima, Karen Sklaire Watson, afirmou que a decisão judicial envia uma mensagem clara: “Predadores não podem mais se esconder atrás da fama, do dinheiro ou do poder. Não aqui. Nunca mais.”

Toback é conhecido pelos roteiros de Bugsy (1991) e pela direção de filmes como O Rei da Paquera (1987) e Uma Paixão Para Duas (1997). Segundo relatos, o diretor abordava mulheres nas ruas de Nova York com promessas de carreiras no cinema e praticava abusos em locais como o Harvard Club, estúdios de edição e parques públicos.