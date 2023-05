Jason Momoa, Charlize Theron, Jason Statham e Gal Gadot, relembre os astros de ‘Velozes e Furiosos’

O primeiro Velozes e Furiosos foi lançado em 2001 e tinha Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster como os astros principais - no entanto, de lá pra cá, a família de corredores cresceu e apliou seu elenco fixo, com os integrantes Sung Kang, Tyrese Gibson e Ludacris.

Paul Walker, Vin Diesel e Tyrese Gibson, astros da franquia 'Velozes e Furiosos' Foto: Tasso Marcelo/Estadão

Em meio a carros voadores, super manobras e tretas familiares, a franquia precisou ampliar o seu olhar e convidou nomes de pesos de Hollywood para participações especiais ou papéis principais para a trama, como foi o caso de Dwayne Johnson, o The Rock, que apareceu pela primeira vez no fim do quarto filme, no papel de Luke Hobbs.

O astro, que tem discussões acumuladas dentro e fora das telas de cinema com Vin Diesel, seguiu em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio até o oitavo filme, ganhando também um spin off, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw.

Vin Diesel e The Rock em 'Velozes e Furiosos 6' Foto: Divulgação/Universal

A trama, inclusive, foi ao lado de outro astro, Jason Statham, que interpretou o vilão Deckard Shaw já nas cenas pós-créditos do sexto filme, em 2013, e desde então está presente em todos os filmes. Já a Mulher-Maravilha, a atriz Gal Gadot, apareceu pela primeira vez no quarto filme, como Gisele Harabo, e seguiu até a história sete.

Gal Gadot, a Mulher-Maravilha da DC, participou da franquia de 'Velozes e Furiosos' Foto: Divulgação/Universal

Charlize Theron foi uma das vilãs em Velozes e Furiosos 8, interpretando Cipher, e segue até o filme atual, que dessa vez, tem Jason Momoa como o todo poderoso que quer destuir tudo o que Dom contruiu. O longa também contará com estrelas como Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno.

Jason Momoa em 'Velozes e Furiosos 10' Foto: Giulia Parmigiani/Universal Pictures

Velozes e Furiosos 10 estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, 18, nas principais salas do país e seguirá um enredo que começou em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio.

Outros atores que já passaram pela franquia também são Scott Eastwood, Jordana Brewster, John Cena, Helen Mirren, Luke Evans, Nathalie Emmanuel e Elsa Pataky - inclusive, Anitta foi trilha sonora do nono filme, com a faixa Furiosa e dessa vez, no último filme da franquia, Ludmilla além de fazer uma participação especial nas telas, também terá uma música. Até o momento, o nome ou data de lançamento da faixa ainda não foram revelados.