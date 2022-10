Javier Bardem canta e dança em ‘Lilo, Lilo, Crocodilo’ e curte Shawn Mendes

ASSOCIATED PRESS - Interpretar Hector P. Valenti em Lilo, Lilo, Crocodilo (Lyle, Lyle, Crocodile) deu ao ator Javier Bardem a oportunidade de cantar e dançar nas telas, além de compartilhar um projeto com um artista admirado por seus filhos: Shawn Mendes. Valenti, que tenta sem sucesso entrar em concursos de talentos, descobre o pequeno crocodilo Lilo (Mendes) cantando o clássico I Like It Like That, de Pete Rodriguez, no armazém de um pet shop. Isso mesmo, Lilo é um crocodilo que canta - e muito bem.

Valenti logo se imagina fazendo fama e fortuna com Lilo como seu parceiro de show. No filme, que estreia dia 2 de novembro no Brasil, os dois cantam a música Take a Look at Us Now. “Interpretar um personagem que canta e dança, que é vivo e engraçado, é uma coisa mágica”, disse o astro espanhol em entrevista por videochamada de Budapeste.

Leia também Veja como será o parque temático do Studio Ghibli

“Meus filhos queriam que eu fizesse parte do projeto porque estavam muito animados por eu estar no filme cantando com um crocodilo que tem a voz de Shawn Mendes”, contou sobre Luna e Leo, seus filhos com a atriz Penélope Cruz.

Lilo é um simpático crocodilo que ganha voz de Shawn Mendes na tela. Foto: Sony Pictures via AP

O álbum será lançado com o filme. As canções são de Benj Pasek e Justin Paul, a dupla de compositores por trás de O Rei do Show e La La Land - Cantando Estações. “São músicas com muitas variações. Para Shawn Mendes acho que é bom, porque ele é um grande cantor, mas para mim foi um desafio”, afirmou Bardem. A trilha sonora também inclui Elton John e Stevie Wonder.

Lilo, Lilo, Crocodilo se baseia no livro de Bernard Waber de 1965 e nele há pinturas que lembram as ilustrações da obra. No filme, de Will Speck e Josh Gordon, Lilo fica sozinho quando os planos de Valenti de transformá-lo em estrela mudam radicalmente. Aí a família Primm se muda para sua casa.

Josh (Winslow Fegley), o filho da família, ouve barulhos suspeitos vindos do sótão. Após o pavor inicial de descobrir um imenso crocodilo, Josh, que está tendo problemas para fazer amigos na nova escola, começa a se divertir com Lilo. Bardem destacou a aceitação sob a qual floresce a amizade. “Eles se amam mesmo sendo muito diferentes e se respeitam. É uma questão de dar um ao outro a oportunidade de se expressar e se conectar, sem julgamentos”, observou Bardem.

Continua após a publicidade

Javier Bardem como Hector P. Valenti em uma cena de 'Lilo, Lilo, Crocodilo'. Foto: Fernando Decillis/Sony Pictures via AP

Loretta

Mas Lilo e Josh não podem fazer tudo o que querem, pois no sótão de sua casa mora o sr. Grumps, vizinho que tem uma gatinha chamada Loretta e impõe regras rígidas contra barulho. “Ninguém quer muito barulho quando mora em prédio”, garantiu o ator americano Brett Gelman, que interpreta Grumps. “Eles são vizinhos horríveis, na verdade”, acrescentou com humor, falando de Manchester, Inglaterra.

Gelman não leu o livro quando criança, só após ser escalado para o papel. “Adorei, é incrível, é uma bela obra de literatura.” Na vida real, o ator não é “pai de gato”, mas de cachorro, mas falou que adora gatos. Quanto a ter um gato ou um crocodilo de estimação, ele considerou que é melhor ter um gato, mas, se o crocodilo cantar como Lilo... “vem morar comigo! Vamos nos divertir muito”.

Já Bardem disse ser contra zoológicos e lugares onde há animais em cativeiro e prefere ficar longe dos crocodilos, “a não ser Lilo, que é muito bonito, carinhoso e sabe cantar”. TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU