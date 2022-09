Jean-Luc Godard: Veja a repercussão da morte do cineasta

Jean-Luc Godard, diretor de filmes como Acossado (1960) e Adeus à Linguagem (2014), além de Uma Mulher é Uma Mulher (1961), O desprezo (1963), Viver a Vida (1962), Week-End à Francesa (1967), Carmen (1983), Eu Vos Saúdo Maria (1985), e morreu nesta terça-feira, 13, aos 91 anos.

Personalidades do mundo do cinema e da cultura lamentaram a morte do cineasta franco-suíço. Veja a repercussão.

Jean-Luc Godard em 2004, durante o Festival de Cinema de Cannes Foto: Boris Horvat/AFP

Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, escreveu que Godard que Godard “faleceu”. “E não vai morrer nunca”.

Jean Luc Godard faleceu. E não vai morrer nunca. Obrigado — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) September 13, 2022

O diretor brasileiro Amir Labaki disse, no Twitter, que “raros cineastas foram tão radicais na aposta do cinema como forma de pensar o mundo como Jean-Luc Godard”.

Raros cineastas foram tão radicais na aposta do cinema como forma de pensar o mundo como Jean-Luc Godard (1930-2022). Entre o diálogo com o filme clássico de “Acossado” (1960) e o ensaísmo audiovisual de “Imagem e Palavra” (2018), expandiu o cinema, que sem ele se encolhe. R.I.P. pic.twitter.com/6sIxAC1Kjl — Amir Labaki (@amirlabaki) September 13, 2022

Poeta e imortal da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi disse: “Foi-se Jean-Luc Godard. Parte da juventude, aromas, sonhos de beleza”.

Foi-se Jean-Luc Godard.

Parte da juventude, aromas, sonhos de beleza. — Marco Lucchesi (@marcolucbr) September 13, 2022

Presidente da França, Emmanuel Macron chamou Gordard de “gênio”.

Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie. pic.twitter.com/bQneeqp8on — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 13, 2022





O candidato à presidência Ciro Gomes comentou, em seu post, que Godard nos fez ver o mundo por um novo ângulo e que ele nos ensinou “que não existe mudança de conteúdo sem subversão da forma”.

Ao fechar seus olhos para sempre, Jean-Luc Godard desligou sua câmera particular que nos fez reenxergar o mundo por um ângulo diferente, que nos ensinou que não existe mudança de conteúdo sem subversão da forma. Descanse em paz, grande mestre! pic.twitter.com/lyBnWYBgM9 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 13, 2022

A jornalista e escritora Luciana Savaget destacou que Godard foi um dos pioneiros da Nouvelle Vague, que influenciou as produções cinematográficas do mundo todo.

Triste com a notícia da morte de Jean-Luc GODARD- o pioneiro da Nouvelle Vague, um dos movimentos mais importantes do cinema mundial, e que levou novos paradigmas às produções cinematográficas do mundo inteiro. #rip pic.twitter.com/eIRVLrMDkc — luciana savaget (@lsavaget) September 13, 2022





(Em atualização)





