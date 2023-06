Jenna Ortega, de Wandinha, desabafa sobre o peso da fama: ‘as pessoas tiram vantagem’

Destaque na série Wandinha, da NetFlix, a atriz americana Jenna Ortega disse em entrevista ao site Variety que sente o peso da fama. Em papo com a também atriz Elle Fanning, Jenna, atualmente com 20 anos, afirmou que se sente pressionada, sobretudo pela relação com os fãs e haters nas redes sociais.

“Depois de Wandinha, eu fiquei com muito medo e nervosa de compartilhar ou até mesmo falar qualquer coisa lá, até de ser eu mesma. Eu sou naturalmente mais seca e sarcástica, o que pode me colocar em problemas. Eu quero que as pessoas conheçam quem eu sou por trás das câmeras, e percebam que ninguém deve ser colocado num pedestal”, disse a atriz.

Jenna chorou ao falar como se sente diante dessa pressão. " E quanto mais estou exposta ao mundo, as pessoas se aproveitam disso e tiram vantagem. Eles percebem sua vulnerabilidade e a distorcem de uma forma que você nem sempre espera. (Jenna chora). É tão estranho. Desculpe, eu não queria fazer isso (chorar)”.

A atriz Jenna Ortega Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Jenna também reclamou sobre como os produtores e os responsáveis pelo elenco de filmes e séries avaliam os atores sob o ponto de vista do engajamento e seguidores nas redes sociais.

“Quando eu era mais jovem, eles nos levavam para o treinamento de mídia – Disney 101 ou algo assim – onde diziam: ‘Você vai postar três vezes por dia. É assim que você constrói seguidores, engaja, promove nosso programa.’ Você poderia ir a uma audição ou reunião, e ouvia ‘quantos seguidores você tem?’”.

Elle Fanning, então, comentou que certa vez já perdeu uma personagem por não ter o número de seguidores suficientes. “Eles dizem: “Você foi ótima, mas seus números...”.

Susto com cigarro e reclamação de roteirista

Recentemente, um vídeo de Jenna Ortega fumando em uma festa viralizou na internet. Não demorou para que o assunto virasse um dos mais comentados nas redes sociais. Os fãs da atriz ficaram assustados com a cena.

A maioria dos comentários foi nessa linha: “A Wandinha nessa idade já fuma”. “Não me identifico mais”. “Fiquei decepcionadíssima”.

Em março de 2023, outro episódio envolvendo Jenna causou polêmica. A atriz fez uma declaração negativa sobre a série Wandinha, da qual é a estrela. Ela afirmou que estava cansada de fazer trabalhos para a televisão e que precisou mudar algumas cenas da série para se sentir mais confortável ao representar.

“Houve momentos naquele set [de Wandinha] em que me tornei quase não profissional e, de certa forma, comecei a mudar de fala. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo alguma coisa, e então eu precisaria sentar com os roteiristas e eles diriam: ‘Espere, o que aconteceu com a cena?’. E eu explicava o motivo de não poder fazer certas coisas”, declarou a atriz.

O produtor Steven DeKnight, de Wandinha, rebateu a fala da atriz. “Ela é jovem, então talvez ela não saiba, mas deveria. Ela também deve se perguntar como se sentiria se os showrunners (roteiristas) dessem uma entrevista e falassem sobre o quão difícil ela era e se recusassem a apresentar o material. […] Amo o trabalho dela, mas a vida é muito curta para lidar com pessoas assim no mercado”, criticou.