Jeremy Renner, com 2 indicações ao Oscar, tem importantes trabalhos além de Gavião Arqueiro; confira

O ator Jeremy Renner, que sofreu um grave acidente com um removedor de neve, é mundialmente conhecido pelo papel do Gavião Arqueiro, que primeiro representou em Os Vingadores - The Avengers (2012). Mas, para além de filmes de ação, Renner, que nasceu em 1971, desenvolve uma carreira pontilhada por dramas, perfomances que o levaram a ser indicado ao Oscar duas vezes: como melhor ator por Guerra ao Terror (2008), de Kathryn Bigelow, e melhor coadjuvante em Atração Perigosa (2010), de Ben Affleck. Ele não venceu em nenhuma das duas.

Capitão América - Guerra Civil Jeremy Renner em cena do filme dirigido por Joe Russo e Anthony Russo

Ele ficou famoso por seu papel como especialista em desativação de bombas no Iraque em Guerra ao Terror, que estreou em 2008. Em 2012, Vingadores o consolidou nos grandes projetos da Marvel. Seu personagem, o Gavião Arqueiro, apareceu em várias sequências e ganhou sua própria série no Disney+.

Segundo o site especializado IMDB, os pontos fortes de Renner como ator derivam não apenas de seus olhos expressivos, mas também de sua capacidade de incorporar completamente os personagens que interpreta. Sua representação visceral desses indivíduos cativa o público e o capacita a roubar cenas em muitos de seus filmes, mesmo quando desempenha um papel menor. Renner gravita em torno de personagens tridimensionais defeituosos e complicados que lhe permitem explorar um novo território dentro de si.

Veja a lista de filmes para cinema em que Renner participou

2019 - Vingadores: Ultimato

2018 - Te Peguei!

2017 - A Casa Caiu: Um Cassino na Vizinhança

2017 - Terra Selvagem

2016 - A Chegada

2016 - Capitão América: Guerra Civil

2015 - Missão Impossível - Nação Secreta

2015 - Vingadores: Era de Ultron

Continua após a publicidade

2014 - O Mensageiro

2013 - Era Uma Vez em Nova York

2013 - João e Maria: Caçadores de Bruxas

2013 - Trapaça

2012 - O Legado Bourne

Continua após a publicidade

2012 - Os Vingadores - The Avengers

2011 - Missão Impossível - Protocolo Fantasma

2011 - Thor

2010 - Atração Perigosa

2009 - Golpe de Gênio

2008 - Guerra ao Terror

Continua após a publicidade

2007 - Extermínio 2

2007 - O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford

2007 - Trágico Acaso

2006 - Love Comes to the Executioner

2005 - A Fraude

2005 - Terra Fria

Continua após a publicidade

2005 - 12 Anos e Pouca Ilusão

2005 - Os Reis de Dogtown

2004 - Maldito Coração

2003 - S.W.A.T. - Comando Especial

2002 - Dahmer - Mente Assassina

Continua após a publicidade

2002 - Monkey Love

2001 - Fish in a Barrel

1997 - A Nightmare Come True

1996 - Paper Dragons

1995 - Heróis Por Acaso