Jimmy Kimmel abre Oscar 2023 com piada sobre tapa de Will Smith em Chris Rock

Jimmy Kimmel, apresentador do Oscar em 2023, fez uma piada com referência ao tapa que Will Smith deu em Chris Rock no ano passado.

Jimmy Kimmel no Oscar 2023 Foto: Etienne Laurent/EFE/EPA

“A gente está com uma política muito séria aqui: se em algum momento alguém vier aqui para fazer um ato de violência, vai receber um Oscar de melhor ator e poder fazer um discurso de 19 minutos”, brincou, sobre o fato de Smith ter sido agraciado com a estatueta no mesmo dia em que praticou a agressão.

Após algumas risadas do público, disse que a postura adequada seria: “Fiquem sentados aí e não façam nada”.