Jin Young não fala português, mas isso não significa que ele não tenha encontrado formas de se comunicar com o público brasileiro. O astro coreano de 33 anos visitou o Brasil pela primeira vez no final de fevereiro, e declarou ao Estadão que se sentiu muito bem recebido e que adoraria voltar ao País em outras ocasiões.

Jin Young e Dahyun em cena do filme 'A Menina dos Meus Olhos' Foto: Paris Filmes/Divulgação

A barreira da linguagem, aliás, não impediu o ator e cantor de esbanjar simpatia e educação com fãs e imprensa. Aos 33 anos, ele é dono de uma vasta carreira de cerca de 15 anos, tanto no k-pop quanto nos filmes e séries. Em 2011, foi o primeiro membro apresentado ao público do grupo B1A4, e emendou uma carreira como ator, com sucessos como Love in the Moonlight, Primeira Vez Amor e Sweet Home. Desta vez, no entanto, ele promove o lançamento de A Menina dos Meus Olhos, filme de romance coestrelado por ele e Dahyun, do grupo Twice.

O filme, inspirado em um longa original taiwanês de 2011 (You Are the Apple of My Eye), acompanha um grupo de amigos que frequentam uma escola particular e são apaixonados pela mesma garota, Sun-ah (Dahyun). Adolescentes imaturos, brincalhões e cheios de perspectiva de futuro, eles se dividem entre a dedicação aos estudos e as risadas nos intervalos. Jin Young interpreta Jin-woo, o único garoto do grupo que afirma não ter sentimentos pela aluna popular — e também o único que acaba criando uma conexão mais profunda com ela.

O diálogo com o público internacional

Em passagem pelo Brasil, Jin Young visitou o Farol Santander Foto: Lucas Ramos/Divulgação

Querido pelos fãs no Brasil, Jin Young temia a recepção ao filme nos mercados internacionais. Para ele, a história tem uma conexão profunda com a vida dos jovens e adolescentes da Coréia, sobretudo pela pressão em relação à vida adulta. A seu ver, isso poderia não necessariamente ressoar com muita força com o público de outros locais. No entanto, a passagem pelo Brasil foi proveitosa.

“É minha primeira vez no Brasil, mas parece ser um país realmente ótimo”, ressalta, em entrevista à reportagem. “As pessoas são muito amigáveis, entusiasmadas e positivas, então senti que ganhei muita energia e me senti muito bem. Acho que quero voltar aqui mais vezes no futuro.”

Durante a passagem pelo País, o astro participou de uma pré-estreia do filme em São Paulo, fez um passeio pela cidade e compareceu a um encontro com fãs. Ele destaca que ficou muito feliz com toda a agenda, e que apreciou a culinária local. “Eu gostei de tudo o que eu vi e o que fiz. Nós fomos a um buffet de carne e a comida ali era muito boa. Uma coisa que eu adorei comer, e que eu descobri que é muito famosa aqui, é o bolinho de carne”, entrega. “Quando eu cheguei, pensei que estava muito longe [de casa]. Mas, mesmo assim, as pessoas gostam das minhas obras e da minha música. Fiquei muito emocionado, pois isso é muito gratificante.”

Elenco nos bastidores de 'A Menina dos Meus Olhos' Foto: Paris Filmes/Divulgação

Longe dos churrascos e de bolinhos de carne, A Menina dos Meus Olhos é, acima de tudo, uma história sobre amadurecimento. A história começa na juventude e se estende até a vida adulta dos protagonistas, o que é raro para obras do tipo. O astro conta que voltar para a adolescência não foi exatamente uma tarefa fácil, mas que conseguiu encontrar pontos de conexão com Jin-woo.

Seu personagem é um garoto ao mesmo tempo brincalhão e com problemas para lidar com os próprios sentimentos. O ator se identifica com isso – mas com uma diferença. “Somos um pouco parecidos, pois ele mostra um lado um pouco travesso, como eu era nos tempos de escola. A pequena diferença é que, se eu gosto de alguém, acho que deveria confessar [os sentimentos]. Mas Jin-woo não consegue.”

É justamente por isso que ele acredita na universalidade da trama do filme. Afinal, que adolescente não se sente confuso no período mais conturbado da transição para a vida adulta? “Ambos são personagens lutando contra suas emoções”, explica o ator, citando também Sun-ah, a personagem de Dahyun. “Isso quase sempre acontece quando você é jovem. Então, não é estranho que pessoas dessa idade se sintam esquisitas ou desajeitadas no momento. É assim nessa época da vida, todos têm um pouco de dificuldade para se expressar, e está tudo bem. Com o filme, espero transmitir uma mensagem para que as pessoas realmente sintam e valorizem esses sentimentos, porque são emoções únicas, que devemos guardar com carinho.”

A estreia de Dahyun na atuação é inegavelmente um dos pontos que mais despertam interesse do público em A Menina dos Meus Olhos. A cantora assume uma grande responsabilidade com o papel, por dois motivos: é por ela que praticamente todos os garotos do filme se apaixonam, mas ela também precisa demonstrar muito comprometimento e dureza para entregar com seriedade os momento em que as coisas não acontecem como seria em um conto de fadas. Por isso, sua maturidade cênica foi bastante elogiada pelo colega. A parceria dos dois também se estendeu aos estúdios musicais, pois os dois compuseram juntos a canção You Are The Apple of My Eye, que faz parte da trilha do filme e surge nos créditos finais.

Em 'A Menina dos Meus Olhos', Jin-woo é um jovem tímido apaixonado pela colega de classe, mas que sofre para expressar seus sentimentos Foto: Paris Filmes/Divulgação

“Ela é uma ótima atriz”, declara. “Este é o primeiro trabalho dela, mas muitas coisas me surpreenderam. Não apenas as suas habilidades de atuação, mas também sua capacidade de interpretar situações e extrair o melhor da personagem. É realmente de se admirar, fiquei encantado.”

Quanto à canção, Jin explica que fazer parte da composição foi como fechar o ciclo do filme com chave de ouro e unir a atuação à música. Seu personagem no filme não canta, mas ele encontra suas formas de inserir a musicalidade em uma divertida cena final.

“A música é muito significativa tanto para o filme quanto para nós, enquanto músicos. Nós dois compusemos e cantamos a canção juntos. A música é boa, e Dahyun é uma artista excelente”, finaliza.