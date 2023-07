Joaquin Phoenix surge como Napoleão em trailer de novo filme; confira

Depois de dar vida ao vilão mais famoso dos quadrinhos, Joaquin Phoenix se prepara para viver mais um personagem de grande destaque. Desta vez, o norte-americano assume o papel do icônico Napoleão Bonaparte, conquistador francês que imperou por pouco mais de dez anos. Com direção de Ridley Scott, o filme ganhou um trailer oficial nesta segunda-feira, 10.

Em um plano de fundo histórico, o longa-metragem homônimo resgata as origens de Napoleão e retrata a ascensão e queda do líder militar. A super produção também remonta as batalhas épicas comandadas pelo conquistador e explora a mente estratégica de uma das figuras mais importantes da história.

Phoenix vai estrelar no papel principal ao lado da atriz Vanessa Kirby, que viverá a imperatriz Josephine, uma das esposas do imperador francês. É a personagem dela, inclusive, que dará o tom da trama. No roteiro assinado por David Scarpa, a companheira de Napoleão vai ancorar a narrativa sob o prisma da paixão e da volatilidade entre os dois.

Essa não é a primeira parceria do diretor Ridley Scott com o intérprete do Coringa. Joaquin Phoenix também fez parte do elenco de Gladiador (2000), no papel de outro imperador: Cômodo. O personagem rendeu a ele a indicação ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Dirigido por Ridley Scott, 'Napoleão' estreia em 22 de novembro (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Dirigido por Ridley Scott, 'Napoleão' estreia em 22 de novembro (Foto: Reprodução/Twitter)

‘Napoleão’ é uma parceria entre a Sony Pictures Entertainment com a Apple Original Films e estreia no dia 22 de novembro. Depois da exibição nos cinemas, o filme deve ser disponibilizado na plataforma de streaming Apple TV+. Também estão presentes no elenco nomes como Mark Bonnar, Rupert Everett e Tahar Rahim.