John Amos, ator de ‘Um Príncipe em Nova York’, morre aos 84 anos

Amos nasceu em 1939 em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos. Antes de investir na carreira de ator, foi jogador de futebol americano universitário na Universidade Estadual do Colorado e jogou pelo Kansas City Chiefs na offseason da NFL de 1967.

Sua carreira como ator decolou nos anos 1970, quando interpretou o meteorologista Gordon Howard na sitcom The Mary Tyler Moore Show. Em seguida, estrelou Good Times, spin off de Tudo em Família. Também fez participações recorrentes em The West Wing e outras séries populares da TV americana, sobretudo de comédia, como Tudo Sobre os Andersons, Two and a Half Men e Um Maluco no Pedaço.