Judeus da indústria de Hollywood assinam carta contra o discurso de Jonathan Glazer no Oscar; veja

THE WASHINGTON POST - Centenas de judeus da indústria cinematográfica de Hollywood teriam assinado uma carta aberta condenando o discurso de Jonathan Glazer durante a cerimônia do Oscar. A carta, compartilhada com publicações especializadas na segunda-feira, 18, criticou a forma como Glazer abordou o conflito Israel-Gaza depois que seu filme A Zona de Interesse ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional.

PUBLICIDADE “Nosso filme mostra onde a desumanização leva, em seu pior aspecto. Ele moldou todo o nosso passado e presente”, disse Glazer, que é judeu, em seu discurso de agradecimento. “Neste momento, estamos aqui como homens que refutam seu judaísmo e o fato de o Holocausto ter sido sequestrado por uma ocupação, o que levou ao conflito de tantas pessoas inocentes.” Ele acrescentou: “Sejam as vítimas do 7 de outubro em Israel ou do ataque contínuo a Gaza, todas as vítimas dessa desumanização, como resistimos?”.

As palavras de Glazer provocaram indignação em Hollywood, com muitos judeus da indústria criativa denunciando seu discurso na carta aberta. Embora o The Washington Post não tenha obtido uma cópia da carta, tanto o Times of Israel quanto a Variety compartilharam uma versão do documento on-line, bem como um formulário de inscrição.

“Recusamos que nosso judaísmo seja sequestrado com o objetivo de estabelecer uma equivalência moral entre um regime nazista que buscou exterminar uma raça de pessoas e uma nação israelense que busca evitar seu próprio extermínio”, diz a carta.

Ele acrescenta: “[O discurso] dá crédito ao moderno libelo de sangue que alimenta um crescente ódio antijudaico em todo o mundo, nos Estados Unidos e em Hollywood. O clima atual de antissemitismo crescente apenas ressalta a necessidade do Estado judeu de Israel, um lugar que sempre nos acolherá, como nenhum Estado fez durante o Holocausto retratado no filme do Sr. Glazer”.

A carta foi publicada com 450 assinaturas na segunda-feira, de acordo com o Hollywood Reporter, e ganhou mais 500 assinaturas na manhã de terça-feira, 19. Não está claro quem criou a carta, embora a Variety tenha compartilhado uma lista de supostos signatários, que inclui a estrela Debra Messing e o diretor Eli Roth.

Publicidade

Os representantes de Glazer não responderam a um pedido de comentário.

Jonathan Glazer venceu a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar por 'A Zona de Interesse'. Foto: Carlos Barria / REUTERS

A carta aberta é a mais recente reação contra o discurso de Glazer. Imediatamente após a noite do Oscar, os usuários da mídia social atacaram as palavras do diretor, interpretando erroneamente sua declaração como uma refutação do judaísmo em si, e não como um sequestro do judaísmo. O presidente da Holocaust Survivors Foundation, David Schaecter, também condenou o discurso logo após o Oscar.

“O pior é que você escolheu usar o Holocausto para validar sua opinião pessoal”, escreveu Schaecter. “Você fez um filme sobre o Holocausto e ganhou um Oscar. E você é judeu. Que bom para você. Mas é vergonhoso para você presumir falar pelos seis milhões de judeus, incluindo um milhão e meio de crianças, que foram assassinados apenas por causa de sua identidade judaica.”

O discurso de Glazer não foi o único momento do Oscar que abordou a guerra entre Israel e Gaza. Vários participantes, incluindo Billie Eilish, Mark Ruffalo e Ramy Youssef, usaram broches vermelhos em apoio ao cessar-fogo em Gaza. Quando o evento começou, manifestantes pró-palestinos obstruíram o trânsito perto da cerimônia no Dolby Theatre.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.