Juliette Binoche:”É importante saber dizer não para não entrar em um sistema machista”

A atriz francesa Juliette Binoche, vencedora do Oscar por O Paciente Inglês e musa do cinema de autor europeu, que neste domingo recebeu o primeiro Prêmio Donostia no 70º Festival de San Sebastian, assegurou que é importante “saber dizer não” para não entrar em um sistema “machista”.

Juliette Binoche no festival de San Sebastián em 18 de setembro de 2022. EFE

Na coletiva de imprensa antes de receber o prêmio honorário por toda a sua carreira esta noite, Binoche se declarou “sortuda” por não ter sofrido situações particularmente sexistas na indústria cinematográfica.

“Sei que há mulheres que sofrem com isso, talvez em um cinema mais estereotipado, mas é preciso saber rejeitar esse cinema; me ofereceram, no cinema americano, papéis de ‘mulher objeto’, mas eu recusei”, disse a atriz.

“É importante saber dizer não para não entrar em um sistema. Felizmente eu detectei isso muito cedo”, disse ela.

Leos Carax, Abbas Kiarostami, Olivier Assayas, Krzysztof Kieslowski, Micheal Haneke e David Cronenberg fazem parte da brilhante lista de cineastas com quem Binoche trabalhou, além de Claire Denis, diretora de “Fogo” (Avec amour et acharnement, em seu título original), um dos dois filmes apresentados em San Sebastián.

Baseado em um romance de Christine Angot, Binoche dá vida a uma mulher apaixonada cuja estabilidade desmorona quando aparece um velho amante que ela ainda deseja ardentemente. “Tento nunca julgar um papel, mas amá-lo em suas contradições, em suas sombras, em um roteiro há uma evolução e é isso que me interessa, a jornada interior que nos torna mais humanos”, explicou.

Quando questionada sobre as cenas mais íntimas, ela respondeu que “envelhecer na frente da câmera é um desafio que te obriga a ser autêntico e esquecer ideias preconcebidas”.

Por sua vez, Claire Denis explicou que vê seus atores não como objetos, mas como seres que deixam transparecer a vida, a alma e o desejo. “Quando olho para Juliette, quando a filmo, vejo mais que sua beleza”, enfatizou. “É algo mais profundo, uma força que brilha através dela e diz: eu existo como mulher.”

Binoche se declarou emocionada ao receber o Prêmio Donostia da diretora espanhola Isabel Coixet, que a dirigiu em Ninguém quer a noite (2015).

A atriz rejeitou com elegância as perguntas sobre o estado do cinema hoje em comparação com as críticas dos anos 1980 e 1990.”Sou uma atriz que se busca a si mesma por meio do confronto com um roteiro, não tenho uma ideia global do cinema, não sou crítica”, justificou.

“Mas continuo conhecendo verdadeiros artistas, como Claire Denis ou Christophe Honoré ou Julia Ducournau”, com quem está filmando uma série nos Estados Unidos.

“Talvez tenhamos uma visão diferente do passado porque tendemos a lembrar apenas o melhor”, acrescentou.

Nascida em Paris em 1964, Juliette Binoche tem alternado títulos filmados em francês e inglês desde o início de sua carreira, e conseguiu ganhar prêmios de atuação feminina nos três grandes festivais: Veneza (Azul, 1994), Cannes (Cópia Fiel, 2010) e Berlim (O Paciente Inglês, 1996).

A inesquecível personagem de enfermeira que encarnou neste último filme a catapultou definitivamente para a fama mundial e lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante.