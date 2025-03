Karla Sofía Gascón reflete sobre controvérsias: ‘Contemplei o impensável’

No meio desta tempestade devastadora e inesperada, houve momentos em que a dor foi tão avassaladora que contemplei o impensável. Eu abriguei pensamentos mais sombrios do que aqueles que considerei em algumas das minhas lutas anteriores, não menos íntimas e pessoais. E me perguntei: se eu, com toda a minha força e preparo para lidar com a raiva e a rejeição, estou à beira do abismo, o que teria acontecido com alguém com menos recursos emocionais para resistir a este ataque? De alguma forma, eu sobrevivi. Outros não teriam sobrevivido a este inverno brutal que estou prestes a encerrar.

Agora que a tempestade está acalmando um pouco, e o pior passou (ou assim espero), começo a ver claramente o que aprendi. Aprendi que o ódio, como o fogo, não pode ser apagado com mais ódio. Ofensas não podem ser apagadas com mais ofensas, e erros não podem limpar outros erros, especialmente quando mentiras e falsidades proliferam ao redor e quando tudo o que me devolvem é pura raiva, intimidação flagrante, vexação, desprezo e até ameaças de morte.

Felizmente, mantive meu um centímetro de sanidade para ver a luz no final deste túnel de ódio e entender que devo ser e fazer melhor, e corrigir meus erros passados, sem me engajar em mais escuridão. Caso contrário, se eu jogar o jogo deles, e retribuir e amplificar todo esse ódio que outros projetam em mim, vou me perder; nunca irei avançar, e não serei capaz de continuar ajudando os outros ainda presos na tempestade.