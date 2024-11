Kate Hudson recria cena famosa de ‘Como Perder um Homem em 10 Dias’ e viraliza; veja

Cena de Como Perder um Homem em 10 Dias Foto: Divulgação/WarnerBros

Nesta sexta-feira, 1º, Kate Hudson fez a alegria dos fãs ao refazer uma das cenas mais famosas do filme Como Perder um Homem em 10 Dias, filme estrelado por ela em 2003. No viral do TikTok, que alcançou mais de 12 milhões de visualizações, a famosa fez a cena em que ela está em um jogo de basquete e no momento mais importante da partida ela pede um refrigerante para o namorado.

“Você pode pegar um refrigerante?” pergunta à amiga com quem ela, dessa vez, foi a um jogo de beisebol. “Não”, responde a sua colega, que está focada na competição. ”Não, você pode ir me buscar um refrigerante?” Hudson suplica, como no filme. “Agora mesmo?”, responde a amiga, recriando o papel de Matthew McConaughey. “Sim, tipo agora mesmo”, finalizou ela sorrindo.

O filme

PUBLICIDADE A comédia romântica queridinha de muitas pessoas, conta a história de Andie Anderson (Kate Hudson), uma jornalista que, para escrever uma matéria sobre os erros que as mulheres cometem em relacionamentos, precisa fazer um homem terminar com ela em apenas dez dias. Simultaneamente, Benjamin Barry (Matthew McConaughey), um publicitário ambicioso, aposta com seu chefe que conseguirá fazer uma mulher se apaixonar por ele em dez dias, para ganhar uma importante conta de diamantes na empresa onde trabalha. Sem saber dos planos um do outro, Andie e Ben começam a sair, cada um com o objetivo de manipular o relacionamento. Conforme os dias passam, porém, suas estratégias se complicam, e sentimentos verdadeiros começam a surgir. O filme combina humor e romance enquanto explora os extremos que as pessoas enfrentam para conquistar (ou afastar) o amor.

E quando participou do Watch What Happens Live, de Andy Cohen, Hudson falou sobre uma possível continuação. “Acho que estamos sempre pensando nisso. Tudo o que importa seria o roteiro e se Matthew e eu entraríamos no roteiro”, comentou.