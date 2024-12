Kate Winslet se emociona ao lembrar ataques por seu peso em ‘Titanic’: ‘Horrível’

Questionada se já teve a oportunidade de confrontar algum daqueles repórteres que julgavam seu corpo, Kate disse que, certa vez, ficou cara a cara com uma pessoa: “Espero que isso te assombre”, disse ela.

Emocionada, a atriz continuou: “Foi um grande momento, porque não foi só por mim, foi para todas as pessoas que foram submetidas a esse nível de assédio. Foi horrível, foi muito ruim”, completou. Assista ao trecho no vídeo abaixo, a partir do minuto 10:10.