Kevin Spacey encerra seu depoimento em julgamento de abuso sexual em Nova York

AP - Kevin Spacey permaneceu impassível na terça-feira, 18, durante interrogatório em um julgamento civil, repetidamente rejeitando sugestões de que ele não estava dizendo a verdade quando negou as alegações de um ator de que ele o assediou sexualmente quando ele tinha 14 anos, na década de 1980.

Seu depoimento - que durou várias horas no interrogatório feito por um advogado do ator Anthony Rapp, 50 - foi tão tranquilo que o defensor de Spacey não fez nenhuma pergunta depois que o exame foi concluído no início da tarde, em Nova York. Rapp testemunhou no início do julgamento, agora em sua terceira semana. Ele está pedindo US$ 40 milhões em danos.

Dirigindo-se ao advogado de Rapp como “senhor”, Spacey não parecia abalado um dia depois de testemunhar emocionado ao lamentar ter seguido o conselho dos seus defensores de ser “amigável e cordial” ao responder às reivindicações de Rapp em 2017.

Ilustração mostra momento em que Kevin Spacey presta depoimento no caso em que é acusado de assédio sexual por Anthony Rapp (sentado)

“Do fundo do meu coração, digo que não acreditava que isso tivesse acontecido”, disse Spacey sobre sua reação às alegações. Ele disse que estava “aterrorizado” e concordou com a proposta de seus defensores para fazer uma declaração pública dizendo que não se lembrava do encontro, mas se isso tivesse acontecido, “devo a ele as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento profundamente inadequado de um bêbado”.

“A situação toda foi horrível”, disse Spacey.

As alegações de Rapp e de outros interromperam abruptamente o que havia sido uma carreira de sucesso para o ator duas vezes vencedor do Oscar, que perdeu o emprego na série da Netflix House of Cards e viu outras oportunidades secarem. Rapp é está no programa de TV Star Trek: Discovery e fez parte do elenco original da Broadway de Rent.

Spacey, de 63 anos, admitiu ter entretido Rapp e o amigo dele, John Barrowman, em uma noite em 1986, depois de verem a atuação de Spacey em Longa Jornada Noite Adentro. Mas ele disse que, se tinha um interesse romântico, era por Barrowman, não Rapp, que estava em cartaz na Broadway com Precious Sons.

Spacey lembrou-se de dançar com Barrowman, então com 19 anos, no clube de dança Limelight e disse que convidou Barrowman e Rapp para seu apartamento depois para ver seu cachorro.

Lá, Barrowman e Spacey “tiveram um momento juntos de brincadeira” em sua cama. A visita ao apartamento durou cerca de meia hora, disse o ator. Barrowman testemunhou em um depoimento parcialmente reproduzido no tribunal na segunda-feira que Rapp estava no banheiro quando Barrowman e Spacey flertaram brevemente na cama.

“Foi um momento de paquera e brincadeira entre duas pessoas que se sentiram atraídas uma pela outra”, disse Spacey. “Fui cativado por John Barrowman.”

Na segunda-feira, Spacey testemunhou que tinha certeza de que nunca esteve sozinho com Rapp, e que a alegação dele de que Spacey o agrediu depois de uma festa em seu apartamento não era verdade.

“Eu sabia que não teria nenhum interesse sexual em Anthony Rapp ou em qualquer criança. Isso eu sabia”, disse Spacey.