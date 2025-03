Kieran Culkin vence Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por ‘A Verdadeira Dor’

Kieran Culkin foi anunciado como vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025. Seu trabalho no filme A Verdadeira Dor já era considerado como o favorito a levar a estatueta no teatro Dolby, em Los Angeles, neste domingo, 2.

Kieran Culkin recebe o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025 Foto: Patrick T. Fallon/AFP

PUBLICIDADE Em conversa com jornalistas após receber o prêmio, o ator disse que não sabia ao certo como estava se sentindo após a conquista: “Eu não estou completamente no meu corpo”. Culkin contou como foi a experiência de criar seu personagem Benji, que, durante uma viagem com o primo à Polônia, tenta lidar com a perda da avó, uma sobrevivente do Holocausto.

“Foi a primeira vez que eu li algo e entendi o personagem de primeira. Eu senti que conhecia esse cara. Um ano depois, eu percebi que conhecia uma pessoa exatamente assim, minha esposa cochichou o nome dele uma vez e eu disse sim, que estava interpretando esse cara sem saber.”

Anteriormente na temporada o artista já havia recebido prêmios como Globo de Ouro, Bafta, SAG Awards, Critics' Choice Awards. Nos últimos anos, também foi elogiado por seu trabalho na série Succession.

Kieran Culkin iniciou sua carreira de ator ainda criança, no começo dos anos 1990. À época, atuou em papéis menores em diversos filmes de seu irmão, Macaulay Culkin, considerado uma das principais estrelas mirins do planeta.

Os indicados a Melhor Ator Coadjuvante

Yuri Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz