‘Killers of the Flower Moon’: DiCaprio e De Niro estrelam trailer de novo filme de Martin Scorsese

O trailer do novo filme de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, foi divulgado nesta quinta-feira, 18. Na prévia, Leonardo DiCaprio aparece investigando o mistério do assassinato em série de membros da tribo indígena Osage.

No vídeo, Robert De Niro também aparece em meio aos mistérios dos crimes que ficaram conhecidos como o Reino do Terror. O longa chega nos cinemas no dia 20 de outubro.

Baseado no livro best-seller homônimo de David Grann, a história se passa na Oklahoma da década de 1920 e traz outros grandes nomes no elenco. São eles:

Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion e Tantoo Cardinal. O roteiro da adaptação é assinado por Eric Roth.