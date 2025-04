Kleber Mendonça Filho não finge costume ao ser selecionado pela terceira vez para a mostra competitiva do Festival de Cannes. O cineasta celebra com orgulho o fato de O Agente Secreto, filme que marca sua primeira colaboração com Wagner Moura, disputar a Palma de Ouro e estrear no maior palco do cinema mundial.

'O Agente Secreto' marca primeira parceria de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura; filme integra a seleção oficial da mostra competitiva do Festival de Cannes 2025 Foto: Laura Castor/Divulgação

PUBLICIDADE “Para a gente que está no processo há meses, a notícia é a melhor coisa que poderia acontecer”, confessa o cineasta em entrevista ao Estadão, poucas horas após o anúncio oficial. “A gente termina o filme e já tem o compromisso de estrar em Cannes.” Longe de ser a primeira vez que pisa no festival francês, Kleber tem uma relação com o evento que se transformou bastante ao longo dos anos. Em 2005, participou da Quinzena dos Realizadores (agora rebatizada para Quinzena dos Cineastas) com o curta Vinil Verde, e desde então já disputou a Palma com Aquarius, em 2016, e Bacurau, em 2019; em 2023, apresentou Retratos Fantasmas em sessão especial.

“Comecei a ir a Cannes como crítico em 1999, e foi um período bem importante da minha vida. Aos poucos fiz uma transição para a realização de cinema e filmes, e esse é o meu terceiro em competição”, recorda. “Nunca vou ter uma postura blasé. Que bom que a gente tem essa oportunidade de exibir o filme naquela sala do [Grand Théâtre] Lumière”, comemora, mencionando o auditório mais tradicional do Palais des Festivals, que recebe a estreia dos longas em competição.

Ambientado no Recife de 1977, mas com cenas também gravadas em São Paulo e Brasília, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Moura), um especialista em tecnologia que foge para Recife a fim de escapar de seu passado misterioso e de agentes governamentais que o procuram por atividades subversivas. Chegando à capital pernambucana bem na semana do Carnaval, ele logo percebe que está sendo espionado pelos vizinhos. O elenco tem também Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Thomás Aquilo e Alice Carvalho. “Wagner é uma grande pessoa e um grande ator. Acho que é o melhor papel que ele já fez, e ele já fez grandes papéis”, opina Kleber. “Ele passou quatro meses no Recife, se preparou durante um mês e filmou por quase três. Me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Levou um tempo, porque você pode trabalhar com um ator, com uma atriz, mas é muito importante que você trabalhe com ele ou ela no filme certo. Foi o primeiro caso em que eu escrevi especificamente para um ator, de todos os filmes que já fiz. E fico feliz que vamos nos encontrar em breve para ver o filme juntos.”

A notícia da estreia de O Agente Secreto em competição vem em um bom momento para o cinema nacional. Com o Oscar de Ainda Estou Aqui ainda quente, o Brasil também viu o pernambucano Gabriel Mascaro conquistar o Urso de Prata no Festival de Berlim por O Último Azul em fevereiro deste ano, e agora vê o Brasil mais uma vez com a possibilidade de reconhecimento internacional.

“A energia gerada por Ainda Estou Aqui mexeu com vários elementos de nós brasileiros. Mexeu com a percepção da história pelo País, mexeu com a energia em torno da produção de cinema no Brasil. O brasileiro é muito sensível ao Brasil ser visto fora do Brasil, e acho que o Ainda Estou Aqui estabeleceu uma energia muito especial", constata Kleber, que enxerga nesse momento único uma expectativa maior em relação ao seu filme.

“Tudo isso ajuda muito a produção brasileira, e chama atenção para uma produção que é muito grande. Fazemos cerca de 130 ou 140 filmes por ano, e a maior parte é feita com dinheiro público, investimento real, honesto e verdadeiro na produção cultural do País. Acho fantástico que o nosso cinema represente o Brasil.”

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Foto: Victor Jucá

Um segundo ponto em comum entre o filme de Walter Salles e o novo de Kleber é a ambientação; embora O Agente Secreto seja um suspense ficcional, o fato de a história se passar nos anos finais da ditadura militar evoca conexões com o Brasil da atualidade — o próprio cineasta diz enxergar que o Brasil de 1977 é muito parecido com o de hoje.

“Eu acho que não é necessário ter visto o filme, ou algum filme, ou lido um livro que fale sobre o passado do Brasil para nós entendermos que a cultura, a história, tem uma tendência de se repetir. Acho que isso não fica restrito ao nosso País. Evoluímos como sociedade, mas em alguns quesitos não evoluímos muito”, lamenta.

Kleber reforça que enxerga no cinema a possibilidade de gerar reflexões sobre esses ciclos históricos e o momento político — tanto o do passado quanto o do presente. “Cada filme é uma história narrada e, se você faz com muita honestidade, tem uma tendência de se deparar com aspectos que são muito verdadeiros sobre a construção da nossa trajetória como nação e como cultura. É um pouco como olhar para um álbum de família e reconhecer que aquele tio ou avó distante que você nunca conheceu se parece estranhamente com você.” Escolher o Recife, personagem marcante em toda a filmografia de Kleber, como pano de fundo para a história tem uma relação direta com isso. “Embora seja uma cidade histórica nas Américas, o Recife não é uma cidade como, por exemplo, na Europa ou na Ásia, mas uma cidade que é histórica dentro do Brasil”, explica.

O diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e o ator Wagner Moura nos bastidores de 'O Agente Secreto' Foto: Brent Travers/Divulgação

“Ao longo de muito tempo eu fico enxergando camadas de história de gente na própria cidade; foi algo em que foquei no Retratos Fantasmas que me ajudou muito a pensar O Agente Secreto, embora seja um filme completamente diferente. A ideia de encenar historicamente é algo que me fascina, porque encenar uma reconstrução histórica é um nível mais profundo dessa ideia de encenação."

Atualmente, Kleber está mergulhado na finalização do longa. Após oito meses na montagem, O Agente Secreto está na parte final de mixagem de som e tratamento de imagem, feita em Berlim e Paris. Segundo a produtora Emilie Lesclaux, foram quatro meses de pré-produção entre janeiro e maio de 2024, e dez semanas de filmagens a partir de junho.

Depois de tanta dedicação, o que Kleber espera é que O Agente Secreto deixe sua marca com o público.

“Meus pais eram historiadores e professores de história, então talvez eu tenha herdado deles essa coisa de um olhar sobre o passado. Mas, no final das contas, é tudo uma narrativa e um desejo de contar história. Se essa história se passa em 2025 ou em 1977, é só um detalhe. Mas, já que é um detalhe, a gente o explorou muito nesse filme.”

A 78ª edição do Festival de Cannes entre 13 e 24 de maio. A atriz francesa Juliette Binoche é a presente do júri deste ano.